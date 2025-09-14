Борисов обвини медиите за "мазалото" на МВР в Русе

Засиленият медиен интерес е причината Даниел Митов и подопечното му Министерство на вътрешните работи да сътворят "информационното мазало" по случая в Русе с полицейския шеф Николай Кожухаров. Това излезе от думи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов днес. „Нима няма да се изкажете, ако е ваш колега? Ще се изкажете! Не се хващайте за думите. Избързаха, защото вие ги натискахте непрекъснато да дадат версии. Има технологичен период. И понеже кметът се изказа, областният се изказа, и ако те не се бяха изказали… Човекът бере душа там, загубил литър и половина кръв, те какво да кажат – битият е виновен. Трябваше още няколко часа хладнокръвие, за да излязат записите и да се приключи“, заяви Борисов, цитиран от bTV.

Той окачестви като "глупости“ исканията за оставки в МВР. А относно опозицията, която настоява за оттегляния на отговорните фактори, коментарът му бе доста цветен: „Техният план е да разрушат, без план какво да се гради. На протест отидат и се сбият помежду си. На сватба или кръщене да отидат – ще се сбият. Не могат да изкарат заедно“.

"Двамата най-големи крадци в момента са в основата на този нелегитимен център, който управлява страната. ... Борисов вчера смъмри министър Даниел Митов за случая в Русе, а днес, явно му се е обадил ортакът му в управлението - Пеевски, и той веднага каза, че не трябва да се подава оставка. По същия начин се случи преди време и във Варна, когато след гафа на МВР Борисов излезе и намекна, че министърът трябва да се оттегли, след което Пеевски веднага излезе и каза, че министърът никъде няма да ходи. Това е най-ясният симптом на завладяната държава. Нещо, срещу което ние се борим"., коментира в "Неделя 150" съпредседателя на "Да, Бг" Ивайло Мирчев.