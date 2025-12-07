Даниел Митов нe мисли за оставка

Нямам намерение да подавам оставката си, заяви вътрешният министър Даниел Митов в предаването "Защо, господин министър" по bTV. Според него по отношение на протеста на 1 декември в София МВР е свършило основната си работа – да запази живота и здравето на мирните протестиращи. "Ако полицията беше проявила агресия, сега щяха да искат оставки, защото полицията е окървавила протеста", смята министърът.

На въпрос дали Делян Пеевски се меси в неговата работа, Митов категорично отхвърли. „Пеевски няма желание да оказва влияние върху моята работа. Хората, които доскоро бяха в кабинетите на Пеевски, искат да си измият образа“, каза вътрешният министър по адрес на опозицията.

Интересни изказвания направи днес и Делян Добрев. Предишният вариант на бюджета, който бе изтеглен от правителството, "със сигурност не беше бюджетът на ГЕРБ. Беше бюджет на подкрепящото мнозинство, което е от четири партии", заяви депутатът от ГЕРБ-СДС в "Неделя 150" на БНР.

"Наложи се в предния вариант на бюджета да бъде предложено вдигане на дивиденти, на осигуровки, на минималния осигурителен праг, за да се задоволи апетита на политиците да харчат повече, за да се харесат повече на своите избиратели", обясни той.

"Нашият бюджет е по-скоро този. В предходния имаше с 20 % повече разходи за Министерството на отбраната, Министерството на регионалното развитие и Министерството на транспорта. Това със сигурност не беше бюджетът на ГЕРБ", обясни Добрев. "Може би подценихме ситуацията. Добре, че се събуди гражданското общество, особено младите, които казаха "Не" на промяна на данъчно-осигурителната система", обясни Добрев.