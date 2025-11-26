Митов раздаде по 400 лв. в МВР въпреки рязко увеличените заплати

С по 400 лева награди всички полицаи и служители на МВР вътрешният министър Даниел Митов. Заповедта е подписана от него, а парите са за Коледа.

Сумата важи както за полицаите, така и за администрацията в МВР. Без 400 лева ще останат само отстранените и тези, които са имали наказания през тази година.

Заповедта е традиционна за МВР. Подобни издадоха през последните 2 години и предшествениците на Митов Атанас Илков и Калин Стоянов. Коледната добавка идва на фона на безпрецедентно вдигане на заплатите в системата на МВР с над 50 процента. Повишаване се предвижда и догодина.