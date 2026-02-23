Председателката на върховния съд: Със Сарафов стигнахме до беззаконие

Когато най-висш представител на прокуратурата заяви, че няма да спазва решенията на Върховния касационен съд, се стига до беззаконие. Няма друга държава, в която по този начин да се заяви, че върховният съд е нелегитимен. Това обяви председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова пред конференцията "Механизми за натиск над съдии и съдийска независимост", която се проведе днес.

Захарова имаше предвид отказа на Борислав Сарафов да се съобрази с редица разпореждания на върховния съд, според които след 21 юли 2025 г. не заема легитимно поста изпълняващ функциите главен прокурор. Такова решение има и цялата Наказателна колегия на ВКС. Вместо това обаче, през октомври Сарафов обяви през пресцентъра си, че ВКС има политически мотиви и отказа да сдаде поста. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че законът не важи за Сарафов, а Пленумът на съвета изобщо не се впечатли, че актове на най-висшата инстанция демонстративно не се зачитат. "Нима ВСС не съзря нещо по-опасно от просто очерняне на съдии", попита риторично днес Захарова. И допълни, че мнозинството в Съдийската колегия на съвета е било ужасено, че от ВКС може да поискат институционална подкрепа.

Такава, тъй или иначе, не дойде. Но пък безпрецедентно посланичките на Франция и Германия демонстрираха подкрепата си за съда, а когато беше в България през декември европейският главен прокурор Лаура Кьовеши не включи Сарафов в програмата си за срещи.

Казусът със Сарафов и отказа му да напусне поста беше даден като пример за открит натиск върху цялата съдебна власт и срещу върховенството на правото.

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов свика за четвъртък заседание на Пленума на ВСС с единствена точка определянето на нов изпълняващ функциите главен прокурор.

Междувременно Съюзът на съдиите в България призоваха Висшият съдебен съвет, както и другите институции, които имат правомощия, да се самосезират по изнесените от сваления от шефската позиция в Окръжната прокуратура в Плевен Владимир Николов, данни за упражнен натиск от страна на Сарафов.

"Насърчаваме и останалите "редови" прокурори да изразят становище по повод на оповестеното от техните колеги и да дадат гласност на подобни нередни практики", завършва позицията на гилдийната организация, в която се напомня и за случая с разкрития на прокурора Ивайло Занев за делото "Хемусгейт", останали без никаква проверка и адекватна реакция.