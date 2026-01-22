Медия без
Плюшени зайчета "скочиха" към ВСС с искане за оставка на Сарафов

Днес, 13:30
Събралите се скандираха: "Сарафов вън", "Не искам ВСС да служи на прасе" и "Всеки ден ще е така до оставката".
Булфото
Събралите се скандираха: "Сарафов вън", "Не искам ВСС да служи на прасе" и "Всеки ден ще е така до оставката".

Протестиращите, които след снощните демонстрации и днес се събраха пред Висшия съдебен съвет, с искане за незабавното отстраняване на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор, замеряха сградата на съвета с плюшени зайчета.

Според демонстрантите играчките символизират "послушанието" на Прокурорската колегия на ВСС и отказът им да изпълни задължението си по закон - на всеки 6 месеца да подменя изпълняващият функциите главен прокурор. Шестте месеца на Сарафов изтекоха на 21 юли 2025 г. Но Прокурорската колегия на ВСС прие, че Сарафов е заварено положение, законът, който влезе в сила миналия януари, не важи за него, а за следващия изпълняващ функциите.

За сравнение - Съдийската колегия на ВСС по силата на същия закон подмени изпълняващия функциите председател на Върховния административен съд, като махна от поста Георги Чолаков. Всъщност, символиката на плюшеното зайче, тръгна точно от Георги Чолаков, когато новопроизведената административна съдийка, доскорошна видна герберка и твърде активна в социалните мрежи Дани Каназирева се похвали със снимки, че е получила зайче по време на встъпването си в длъжност. По този повод проучване на "Сега" установи, че всички нови административни съдии са получавали зайчета от Чолаков.

Сред организаторите на демонстрацията със зайчетата бяха Инициатива "Правосъдие за всеки" и младежи от "Да, България".

Акцията, очаквано не трогна Висшия съдебен съвет.

КИБЕРСИГУРНОСТ

В съвета все пак днес имаше разгорещена дискусия, продължила часове наред, но тя беше във връзка с внедряването на антивирусния агент Trellix в съдилищата - без административните и без ВАС. Магистрати имат опасения, че чрез неговото администриране може да се нарушат всички правила за защита на личните данни, както и независимостта на съда. Днес в съвета имаше и представител на държавното дружество "Информационно обслужване", с което е сключен договора за киберсигурност.

Председателката на Софийския апелативен съд Даниела Дончева каза на съвета, че съдиите от САС не искат да работят с Trellix и поиска да разбере дали в Европа е внедрена тази система и има ли други съдилища, в които да е внедрена.

В крайна сметка, Боян Новански предложи шефовете на съдилищата да съдействат на "Информационно обслужване" да инсталира Trellix на всички устройства, които ползват Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Има компютри, които не ползват ЕИСС. Проектът по Плана за възстановяване е за ЕИСС, посочи Новански. Той настоя още шефовете да трябва да съдействат за деинсталиране на досега използваните антивирусни програми. За отдалечен достъп до ЕИСС следва да се използват само служебни лаптопи. 2200 такива лаптопи са раздадени на съдилищата.

Шефката на Върховния касационен съд Галина Захарова, Атанаска Дишева и Даниела Марчева поставиха въпроса, че това решение изобщо не трябва да се вземе от Пленума на ВСС, а от Съдийската колегия. Освен това те подчертаха, че шефовете на съдилища няма как да бъдат задължени да съдействат на "Информационно обслужване".

В крайна сметка мнозинството в Пленума реши да изпрати въпроса за Trellix към Съдийската колегия.

Шефката на ВКС беше атакувана заради антивирусната програма "Касперски"
Председателката на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова беше атакувана по време на днешното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет заради използваната от ВКС антивирусна програма от "Касперски" (Kaspersky).
СЕГА
27 Ноем. 2025

 

ВСС, Борислав Сарафов

