Прокурор от въстаналите срещу статуквото стана правосъден зам.-министър

И нови магистрати се присъединиха към защитата на разприказвалия се срещу Сарафов Владимир Николов

Днес, 21:00
Георги Балков е възпитаник на Софийския университет. Работил е като юрисконсулт в митниците, преди да влезе с конкурс в прокуратурата. В момента е районен прокурор в Перник.  
Георги Балков, един от 15-те прокурори, които миналата седмица въстанаха срещу статуквото в прокуратурата в защита на колегата си Владимир Николов, от днес е заместник на служебния правосъден министър Андрей Янкулов. Прокурори да изразят публично позиция, която може да се тълкува срещу ръководството на прокуратурата, на практика е безпрецедентно събитие в държавното обвинение, където по принцип властва строгата йерархичност и различно мнение от това на ръководството не се поощрява.

Повод за отвореното писмо на Балков и другите негови колеги от Асоциацията на прокурорите в България стана реакцията на гилдийната организация и новата ѝ шефка Елица Калпачка срещу Владимир Николов, който даде няколко интервюта, за да разкаже за методите в държавното обвинение под ръководството на Борислав Сарафов и да обяви, че представящият се за изпълняващ функциите на главен прокурор е незаконен и токсичен за системата.  

След обвиненията на Калпачка към Николов в кариерен слугинаж, 15-е магистрати ѝ припомниха, че и свободата на изразяване е гарантирана и за прокурорите. А от Управителния съвет на асоциацията излязоха с отговор в заплашителен тон, че са открили 6 пропуски и нередности за времето, в което Николов е бил шеф на организацията. Не се разбира дали тези пропуски не са установени от одита, който Сарафов на ръба на закона допусна в уж независимата асоциация, след като я овладя. В отговора на АПБ пише още, че "оттук нататък АПБ ще говори с документи, ще решава по устав и ще действа по закон", което повдига въпросът как е действала досега асоциацията.

Междувременно Владимир Николов оспорва дисциплинарното си наказание - освобождаване от длъжност като шеф на окръжната прокуратура в Плевен. Той иска и спиране на предварителното изпълнение до решаване на делото по същество. По казуса обаче вече има отвод във Върховния административен съд. Николай Гунчев, който е председател на състава и докладчик по делото, казва, че се познава с Николов от различни мероприятия и инициативи, "като между тях са се създали лични отношения, естеството на които би могло да породи съмнение в обективността и безпристрастността" му.

А броят на магистратите, подписали "бунтовното" писмо, вече е 23, научи "Сега". Сред новите попълнения освен прокурори има следователи и съдии.

ОЩЕ ЕДИН ЗАМЕСТНИК

За заместник на Янкулов от днес е назначен и съдията Андрей Георгиев. Той също е завършил право в СУ. Георгиев е граждански съдия в Софийския районен съд, бил е командирован в регистратурата на Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Преподавал е в СУ и НБУ, където е хоноруван асистент по вещно право и към момента.

Андрей Георгиев.
