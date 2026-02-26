Медия без
Един от близките на Ивайло Калушев е посещавал сегашния екоминистър

Юлиян Попов отрече да има други споразумения, подобни на меморандума с организацията от "Петрохан"

Днес, 19:50
Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов все пак не обвини никого за сключения меморандум с организацията на Ивайло Калушев.
Илияна Димитрова
Един от близките на Ивайло Калушев е идвал при Юлиян Попов по време на предишния му мандат като министър на околната среда и водите. Това обяви самият Попов пред bTV. Става въпрос за една от жертвите, открити край хижа "Петрохан" - Ивайло Иванов.

"Тези хора идваха при мен. Дойде Ивайло Иванов. Проведох разговор с него. Той искаше да се поднови споразумението. Казах му, че няма как. По-късно администрацията успява да го прекрати. Каза ми, че иска да пазят гората и други неща. Отговорих, че няма правно основание да се подписва меморандум. Много просто. Каза, че е член на международна организация на рейнджърите. Нищо особено. Аз по принцип не смятам, че министерството трябва да подписва меморандуми. Има и други форми на сътрудничество", обясни министърът.

Юлиян Попов бе категоричен, че няма сключени други подобни споразумения: "Няма подобни споразумения с други неправителствени организации като меморандума с Ивайло Калушев. Той е напълно необвързващ, но когато имаш един лист хартия, а отдолу е подписът на министъра, и отидеш при кмета на село Гинци - това създава впечатления. Не обвинявам никого за меморандума, но той не е минал надлежно през администрацията на министерството. По-късно е получен сигнал. Извършва се проверка. Администрацията установява, че документът не е правно основателен."

 

Безводието е по вина на ВиК дружествата

Министър Попов сподели и неговото мнение за водната криза в страната. Според него проблемът се дължи на некомпетентно управление от страна на ВиК компаниите. "България е бедна на водни ресурси, но няма основание да имаме водна криза от този тип, който виждаме. ВиК Холдингът не е решил проблемите. Да имаш загуби от над 90% е абсолютно недопустимо с тези огромни европейски средства, които се хвърлят. Дори и в момента има селища, които страдат от безводие. Решението трябва да се вземе от няколко институции. Не бива да се спекулира с безводието. Това е дългосрочен проблем, наследен от много време. През 1990 година София беше на режим на водата. Работим с министрите, ще можем да предложим решение", обясни той.

