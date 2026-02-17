Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МВР е открило и разпитало мистериозните мъже с АТВ-та край "Петрохан"

Докато обикаляла горските пътища, групата с ATB-та се е разминала с по един черен джип по различно време

Днес, 11:52
Групата с АТВ-та била на организирана офроуд обиколка
Фейсбук
Групата с АТВ-та била на организирана офроуд обиколка

МВР вече са открили и разпитали мистериозните 12 човека с АТВ-та, които са били в района на хижа "Петрохан" и за които разказва в показанията си Деян Илиев, който пръв открива труповете на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев на 2-ри февруари. Това разкрива Mediapool, като де позовава на материали, с които разполага.

Според разказа на Илиев, въпросните мъже с АТВ-та са били в заведение в близкото с. Гинци на 1 февруари. След като ги забелязал той веднага пратил съобщение на Ивайло Иванов. Последният му благодарил. Няколко часа по-късно Илиев получава съобщение от Ивайло Калушев, считан за лидер на групата, обитавала хижата. Деян Илиев свидетелства, че на 1-ви февруари, около "19.45-19.50 получих съобщение от Ивайло Калушев, което звучеше притеснително – нещо като прощално писмо". По думите му "съобщението звучеше като: сбогом, приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили" и "върни се в Мексико".

Сега става ясно, че МВР е открило мистериозните мъже с АТВ-та. Те били на офроуд обиколката, организирана от човек, който често кара в района. Първоначално групата е по-малка, но по пътя срещат и други хора с АТВ-та, които се присъединяват. Така станали общо 12 човека. Това изясняване се случва чак две седмици след кървавата трагедия. 

На 1 февруари хората с АТВ-тата обикалят по горски пътища из местността, а около 14.30 ч. се насочват към Петрохан и малко след това спират на мястото, от което се отклонява пътят към хижата. Там се разминават с изцапан черен джип, в който се возят двама мъже, пише още Mediapool,

След това групата с АТВ-тата тръгва по посока хижата, но по друг път. Когато стигат до разклонението за самата хижа виждат, че пътят е изцяло заснежен и не е имало движение по него. Малко по-късно теренът става толкова непроходим, че и АТВ-тата започват да затъват в снега. Затова групата решава да се върне.

По пътя обратно към хижата отново не се забелязват признаци на движение, но малко след това се разминават с втори джип. Кой е бил в него не става ясно, защото тази кола е със затъмнени стъкла. Няма и преден номер.

Деян Илиев е един от близките на Ивайло Калушев, но не живее с останалите в хижата край Петрохан, а в близкото село Гинци заедно с жена си Лолита, която е мексиканка.

Илиев казва, че ден преди да се качи до хижата пробвал да се свърже с Калушев и останалите трима мъже там, но телефоните им са изключени или са извън обхват.

"Това беше много странно, защото хижата по принцип имаше покритие на операторите и само на определени места сигналът се губеше", отбелязва той. Деян Илиев казва, че не е отишъл до хижата, "защото атмосферните условия бяха станали много лоши – силен снеговалеж".

На 2 февруари обаче Деян получил обаждане от майката на Ивайло Калушев, която му е казала, че "била получила някакво съобщение с много притеснително съдържание от него". Деян Илиев се качил се е до хижа Петрохан около 9.30 ч. Там открива и труповете на тримата мъже и се обажда на патрул на гранична полиция и на тел. 112.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Петрохан

Още новини по темата

МВР призна пропуски на полицията и ГДБОП по стари сигнали за "Петрохан"
17 Февр. 2026

Държавата си къса опашката в "Петрохангейт"
17 Февр. 2026

МВР: В "Петрохан" са открити много гилзи и куршуми, но не са от стрелба
16 Февр. 2026

МВР претърси къщата на Калушев в Странджа
16 Февр. 2026

Връзката с шестте жертви от "Петрохан" прекъсва почти по едно и също време
15 Февр. 2026

Бивш вътрешен министър атакува три институции за случая "Петрохан"
14 Февр. 2026

През 2022 г. агенти на ДАНС под прикритие са се срещали с НПО от "Петрохангейт"
13 Февр. 2026

МВР призна, че е имало съвместни обучения с НПО от "Петрохангейт"
13 Февр. 2026

Прокуратурата изпрати разследването по "Петрохангейт" в НС
13 Февр. 2026

Кр. Вълчев: Училище "Космос" е прикривало отсъствия не само на убития Алекс
13 Февр. 2026

Шефът на ДАНС отрече на Петрохан да е имало агенти
12 Февр. 2026

Куп странни практики са открити в училището на убития Алекс

12 Февр. 2026

Първото дете, пратено при Калушев, разказва за групата
12 Февр. 2026

Майка обяви сина си за морален убиец на шестимата от Петрохан

12 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?