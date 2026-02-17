МВР е открило и разпитало мистериозните мъже с АТВ-та край "Петрохан"

МВР вече са открили и разпитали мистериозните 12 човека с АТВ-та, които са били в района на хижа "Петрохан" и за които разказва в показанията си Деян Илиев, който пръв открива труповете на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев на 2-ри февруари. Това разкрива Mediapool, като де позовава на материали, с които разполага.

Според разказа на Илиев, въпросните мъже с АТВ-та са били в заведение в близкото с. Гинци на 1 февруари. След като ги забелязал той веднага пратил съобщение на Ивайло Иванов. Последният му благодарил. Няколко часа по-късно Илиев получава съобщение от Ивайло Калушев, считан за лидер на групата, обитавала хижата. Деян Илиев свидетелства, че на 1-ви февруари, около "19.45-19.50 получих съобщение от Ивайло Калушев, което звучеше притеснително – нещо като прощално писмо". По думите му "съобщението звучеше като: сбогом, приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили" и "върни се в Мексико".

Сега става ясно, че МВР е открило мистериозните мъже с АТВ-та. Те били на офроуд обиколката, организирана от човек, който често кара в района. Първоначално групата е по-малка, но по пътя срещат и други хора с АТВ-та, които се присъединяват. Така станали общо 12 човека. Това изясняване се случва чак две седмици след кървавата трагедия.

На 1 февруари хората с АТВ-тата обикалят по горски пътища из местността, а около 14.30 ч. се насочват към Петрохан и малко след това спират на мястото, от което се отклонява пътят към хижата. Там се разминават с изцапан черен джип, в който се возят двама мъже, пише още Mediapool,

След това групата с АТВ-тата тръгва по посока хижата, но по друг път. Когато стигат до разклонението за самата хижа виждат, че пътят е изцяло заснежен и не е имало движение по него. Малко по-късно теренът става толкова непроходим, че и АТВ-тата започват да затъват в снега. Затова групата решава да се върне.

По пътя обратно към хижата отново не се забелязват признаци на движение, но малко след това се разминават с втори джип. Кой е бил в него не става ясно, защото тази кола е със затъмнени стъкла. Няма и преден номер.

Деян Илиев е един от близките на Ивайло Калушев, но не живее с останалите в хижата край Петрохан, а в близкото село Гинци заедно с жена си Лолита, която е мексиканка.

Илиев казва, че ден преди да се качи до хижата пробвал да се свърже с Калушев и останалите трима мъже там, но телефоните им са изключени или са извън обхват.

"Това беше много странно, защото хижата по принцип имаше покритие на операторите и само на определени места сигналът се губеше", отбелязва той. Деян Илиев казва, че не е отишъл до хижата, "защото атмосферните условия бяха станали много лоши – силен снеговалеж".

На 2 февруари обаче Деян получил обаждане от майката на Ивайло Калушев, която му е казала, че "била получила някакво съобщение с много притеснително съдържание от него". Деян Илиев се качил се е до хижа Петрохан около 9.30 ч. Там открива и труповете на тримата мъже и се обажда на патрул на гранична полиция и на тел. 112.