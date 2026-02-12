Първото дете, пратено при Калушев, разказва за групата

Ивайло Калушев от времената в Мексико. Тогава там е бил и Валери. Той не показва лицето си в интервюто.

Днес Валери, който според майка му София Андреева е първото дете, дадено на Ивайло Калушев за отглеждане в Мексико, проговори.

“Свързах се първоначално с ГДБОП около 2022 г., защото имах опасения, че това, което се е случило с мен, може да се случва и с Николай – Ники Златков, който понастоящем вече е починал”, разказа пред BIRD Валери (днес той е на 31 г.), бивш ученик на Ивайло Калушев. Интервюира го Мария Черешева. Той сам се свързал с екипа на BIRD, тъй като името му се появи преди няколко дни в онлайн издания, както и откъси от показанията му.

“Щеше ми се да се направи разследване и да се предотврати, ако нещо се случва. Общо става въпрос за четири контакта със службите, като конкретно за случая “Петрохан” съм имал два разпита”, сподели той. Тази година е бил при службите на 4 февруари - 2 дни, след като бяха открити трите тела в хижата, и на 10 февруари след откриването на кемпера и другите три тела. Снeмали са му показания над 5 часа.

Интервюто с Валери е част от по-голямо разследване на BIRD, но засега се публикува само разговорът.

Още през 2022 г. младият мъж дава подробни сведения за живота си с Иво Калушев, за сексуалните си взаимоотношения с него, започнали, когато е бил на 15 години, както и за огромни дарения, които е превеждал на своя гуру и приближените му. Моли за конфиденциалност.

“Исках да предпазя себе си, за да не изтече тази информация предварително, преди да са направили разследване. Да не достигне до Иво Калушев, което впоследствие се оказа, че се е случил".

“Аз се страхувах от него…., да не намеси други хора…може би дори за живота си, бих казал” – разказва Валери.

“Опасявах се това заявление (от 2022 г.) да не достигне до майка ми, за да няма изтичане на информация до Калушев, с който тя беше изключително близка и най-вероятно тя ще му каже и той ще вземе мерки за прикриване”. Но това се случва.

BIRD потвърждава информацията, че през 2022 г. Валери е говорил пред агенти на ГДБОП. Валери не отрича, че редовно е пушел марихуана, но не се определя като наркозависим, както разказа майка му София в "Дневен ред".

“Наистина не бях тръгнал по хубав път, но да бъда изкарван все едно съм бил на прага на лудостта, или абсолютно окаяно човешко същество, това просто не е така”, каза той.

Майка му предлагала да го запознае с Ивайло Калушев, още когато е на около 12 години. Тогава обаче детето не проявява интерес. Няколко години по-късно, обаче, той се оказва едно от първите деца, заживели в компанията на самопровъзгласилия се гуру. Претекстът при всички е сходен: детето да бъде “спасено” от лоши навици и среда.

Сексуалните взаимоотношения на тийнейджъра с Калушев започват още в село Краево, където той живее с Калушев и най-приближените му – Невена Стаева и Деян Илиев. Към момента и двамата не са говорили публично, отбелязва BIRD. Илиев е един от най-близките хора на Калушев и негова дясна ръка. Последно е живял в Гинци и на него се обажда майката на Калушев на 1 февруари, за да се качи до хижата и да види какво става, защото няма връзка със сина си. Илиев отива на 2 февруари и тогава се обажда на 112.

Сексуалните практики Валери описва така: бил е на 15 или 16 години, като преходът към сексуалните посегателства, макар и те да са били ненасилствени, минава през хипнотерапевтични сеанси и разговори за сексуалността. Младежът разказва, че е сниман от Калушев в интимни ситуации и е виждал и снимка на друг човек от групата.

Според младия мъж, е твърде възможно и приближените на Калушев да са знаели за техните взаимоотношения, докато е бил дете, особено, когато са пътували заедно на яхта през Атлантическия океан.

“Той беше мъж в зряла възраст и дори го възприемах като бащина фигура в началото. Колкото е да е гнусно в контекста на всичко, което се случи след това”, споделя Валери. Той потвърждава думите на майка си за даренията за над милион лева, дори като навършва 18 г., се прибира в България за малко, за да източи банковата сметка на негово име, в която са парите за образованието му.

Склоняването към даряване също минава през процес на манипулации и някой път даже и натиск. Така, другите членове на групата също продават коли и имоти, за да “допринесат”.“Всеки, каквото имаше, го продаде”, разказва Валери и допълва: “За мен това определено е секта, сега вече като мина известно време и се дистанцирах от тях, за мен това е ясно”.

Той не отрича, че Калушев е бил изключително добър спелеолог и гмуркач, но смята, че около бизнес успехите на “сектата” е бил “раздут балон”. В Мексико са имали съвсем малко реални клиенти.

В Мексико “сектата” не се е занимавала с природозащитна дейност. Валери си спомня за масова сеч в имотите им с цел строеж, както и за случай, в който са избили прилепите от подводната пещера, която развиват като туристически обект. “Аз лично ги горих на клада”, заяви той.

Още в село Краево Калушев е имал бойни оръжия, които криел в тайник.

Валери разказва, че влошаването на отношенията му с Калушев е продължителен процес, свързан отчасти и с постоянното склоняване към дарения от семейството му. По думите му е имало чести скандали, като в един момент Валери е почнал да се самонаранява.

“Но конкретно за Ники (който тогава е на 10 г., бел. ред.), още с идването му на мен започна да ми светва лампичка в главата и аз започнах да питам дали това, което с мен се случва, той [Калушев] не го има предвид и за Ники в сексуално отношение. Той беше изключително малък”, споделя бившият “ученик”.

По негови спомени, Калушев му отговаря, че на детето “ще му се помогне” и го обвинява в ревност.

“Аз наистина усещах и завист, и ревност. Той [Николай Златков] много бързо се превърна в нов фокус. Знам колко е болно това, защото най-вероятно с него се е случвало същото, като с мен”, казва той.

“За Ники ми е най-тъжно, защото той никога не е имал нормално детство”, категоричен е мъжът.

BIRD съобщава, че днес Валери води пълноценен живот, има постоянна работа и приятелка. “Искам да изкажа съболезнования на всички близки на покойните. Искрено съжалявам за децата и чувствам, че трябваше да направя повече и по-скоро. И че държавата трябваше да направи повече. Особено предвид това, че те знаеха, че там се случват нередности”, каза той.