Куп странни практики са открити в училището на убития Алекс

Редица странни практики е открила проверката на МОН в частно средно училище "Космос", където е бил записан убитият край Околчица 15-годишен тийнейджър Алекс.

"Принципът за задължителност на образованието се гарантира чрез писането на отсъствия и съблюдаването на редовна посещаемост. На практика училището е станало съучастник в неупражняване правото на образование на детето. То се гарантира чрез задължение на родителите, държавата и училищата. През изминалата 2024/25 г. детето не е ходило на училище 114 от близо 170 учебни дни - близо 2/3. Отсъствията не са били нанасяни. Тази учебна година почти целите септември и декември, половината от октомври и ноември, и целият януари детето не е ходило на училище", съобщи просветният министър оставка Красимир Вълчев.

По думите му училището не е нанасяло отсъствията, което е увреждане правото на децата на образование. Вълчев допълни, че по негово мнение учебното заведение трябва да бъде санкционирано. МОН обаче нямало правомощията, които има при държавните и общински училища, затова санкцията може да бъде дерегистрация.

Вълчев каза още, че за да бъде вписано като частно училище в регистъра, то е показало нужния педагогически състав, след което обаче той е бил подменен - останали са само 6 от първоначалния списък. "50% от заемащите длъжността учител не са учители - нямат учителска квалификация. Това не е незаконосъобразно, но в държавните и общински училища са длъжни, ако има човек с педагогическа квалификация, да вземат него, преди някой друг", допълни министърът в оставка. Той посочи, че не може да каже дали има и други ученици, които са съпричастни към групата на Ивайло Калушев. Причината - МОН не може да контролира извънкласните дейности, лагери и школи, а само частните училища и детски градини.

Министърът бе категоричен, че не е осъществяван контрол от страна на РУО - София област. Според него вероятно причината е, че училището не е класифицирано като по-рисково. Проверка е била предвидена за тази учебна година.

ЧСУ "Космос": Алекс е отсъствал често, но с бележка от родител

Частното училище "Космос" излезе с официална позиция до медиите, в която се изтъква, че към момента проверката на институциите е висяща и процесът по събиране, анализ и съпоставка на относимите документи и факти не е приключил, поради което не са формирани окончателни констатации и правни изводи. "Публично представената информация отразява отделни аспекти от проверката, без да обхваща цялостната фактическа и правна рамка на случая. ЧСУ „Космос“ оказва пълно, безусловно и своевременно съдействие на проверяващите органи. На компетентните институции е предоставена цялата изискана документация, включително административни актове, кореспонденция, ученическа документация и вътрешни регистри. Училището няма и не е имало намерение да възпрепятства или затруднява проверката по какъвто и да било начин", пишат оттам.

От училището заявяват, че 15-годишният Алекс е бил записан при тях през 2023 г. В хода на обучението му са налице чести отсъствия, за които родител е уведомявал училището своевременно, че са свързани със спортна дейност и участие в международни събития. Представяни са писмени уведомления и извинителни бележки от родителите, които са администрирани съгласно вътрешните правила и действащата нормативна уредба. На 15 декември 2025 г. в училището е постъпила писмена молба от родителите, с която е заявено желание детето да бъде отписано, считано от началото на втория учебен срок на учебната 2025/26 г. - 30 януари 2026 г. Отписването е заведено административно на 3 февруари 2026 г., като в електронната информационна система е отразена датата на техническа обработка - 06 февруари 2026 г.

"Категорично заявяваме, че дейността на училището се осъществява при стриктно спазване на приложимото законодателство, включително Закон за предучилищното и училищното образование, както и подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила на институцията. В своята дейност се ръководим от принципите на законосъобразност, институционална отговорност и защита на висшия интерес на детето", посочват още от ЧСУ "Космос".