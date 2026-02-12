Майка обяви сина си за морален убиец на шестимата от Петрохан

София Андреева, която е дарила близо милион лева на Ивайло Калушев, за да превъзпитава сина ѝ, обвини детето си, че е морален убиец на шестимата мъртви в Петрохан и край Околчица. Причината е, че синът ѝ се оплаква, че е сексуално малтретиран и това става причина за разследване на групата около Калушев.

Това стана в подкаста на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова "Дневен ред", където Андреева даде дълго и емоционално интервю. Причината да се съгласи да говори публично е, че Ивайло Калушев ѝ е помогнал и не може да се съгласи "така да се петни името му". Тя дори каза, че организира международна кампания в негова памет.

Днес синът ѝ Валери, който позволил името му да стане публично известно, даде интервю на Мария Черешева за "Бърд".

Валери е на 15 години, когато се присъединява към групата на Калушев и потегля с нея към Мексико. Андреева е познавала Калушев още от София, тя също е будистка. Когато синът ѝ влиза в гимназията, започва да има проблеми с наркотици - тя споменава марихуана и синтетична дрога. Прави няколко опита да го излекува в България, не се получило и затова праща Валери при Калушев. "Лека-полека това дете страшно загази. Започна един страхотен регрес, извикаха ме, казаха ми, че ако го изхвърлят, отива в ръцете на наркотрафикантите", обясни Андреева. Тя първо търсела училища в чужбина, където да прати сина си, но впоследствие се сетила за Ивайло Калушев.

От думите ѝ стана ясно, че е купила къща в село Краево (Ботевградско), наследена от Калушев от леля му, но плаща за нея по собствена воля доста по-висока цена от реалната. С парите Ивайло купува яхта и цялата му група заедно с Валери се отправят към Мексико. Андреева не помни колко пари е дарила на Калушев през годините. "Може да е милион, може и по-малко. Никога не съм се оправяла със сметките. Парите са ми дарение от мъжа ми. Той има бизнес. Самият той много се ядоса, като разбра, че съм ги дала на Калушев. Той не харесва будистите", обясни тя.

Андреева разказа, че синът ѝ се чувствал много добре в Мексико - ходила е 4 пъти там. Но накрая на четвъртата година Валери се скарва с Калушев и групата. Междувременно там е пристигнал Николай Златков, който тогава е на 10 години. Майката допуска, че синът й е ревнувал от Николай.

Валери се прибира в София, а след известно време подава сигнал срещу Калушев, че е злоупотребил с него сексуално. Андреева отказва да повярва и заради сигнала обвини сина си, че е морален убиец на групата, тъй като службите започнали да ги притесняват в хижа "Петрохан". Според нея Валери си измислил всичко, защото изнудвал баща си да му даде пари за бизнес, бащата отказвал и със сигнала срещу будиста Валери се опитал да му се подмаже. "Синът ми намери е-mail-a на пастрока на Ники и му писал: "Тоя педофил, ако знаеше какво ме е правил", и този баща полудява, след което започват скандали, разправии", разказва още майката.

"Той не идва при мен да ми каже: "Мамо, имам такъв и такъв проблем". Аз бях много посърнала, защото не си представях как тепърва ще продължава. Той беше придобил занаят като гмуркач, имаше си приятели, имаше си среда. В един момент се връща в София без образование, без професия, без приятели. Беше много неприятно и бях много уплашена", разказа Андреева.

От Калушев майката разбрала, че синът ѝ се държал безобразно, но той го търпял, защото Андреева спонсорирала групата. "Убедена съм, че не е заради парите, защото на мен Калушев ми е връщал пари", отбеляза тя, но преди това каза, че когато Калушев ѝ предлагал да ѝ върне пари, тя отказала. "И мъжът ми ми се кара", каза Андреева.

"Иво никога не го е казвал, но ние знаехме, че тези деца, които той отглежда, са "прерожденци" в тибетския будизъм. Иво беше много против тази система. Не той ги е избирал, а децата го намериха сами. Знам, че ще прозвучи свръхестествено", каза Андреева.

Според нея всичко, което се говорело в интернет за Калушев и сексуалните посегателства, било плод на холивудската култура.

"Когато има прерожденци, вече може да сте забелязали и от свидетелства, Калушев се е движил със своите най-приближени ученици. Иво не обичаше да говори това, никога не ги е наричал прерожденци, но ние си знаехме, че са това. Те са специални хора. Категорично няма сексуални отношения между лидера и прерожденците. И да е имало някъде, аз не знам за такива", разказа Андреева и подчерта, че синът ѝ имал развинтена фантазия. Когато избягал от Мексико, тя е загубила всякаква вяра в него, защото "нищо не става от него".

Андреева е ходила многократно и в хижа "Петрохан", тайно от мъжа си. "Аз не мога да кажа защо са мъртви и шестимата. Мога да кажа, че им беше много неприятно, много тежко. Те искаха да помагат във всякакъв смисъл. Най-видимият беше опазването на гората. Те правиха изключително силни медитации със защитна цел, която освен, че защитава личността, която я прави, защитава и околната среда - цялата околност, цялата държава, цялото земно кълбо. Това много им пречеше. Искаха да помагат, но не са първите хора, които могат да се отчаят. В световната история има много примери как клеветата може да пречупи и убие един човек. Аз го разбирам като морално убийство", разказа тя и добави, че не знае дали не са се "оставили да бъдат убити". Андреева каза, че повече не иска да вижда сина си. Според "24 часа" Валери в момента е ключов свидетел в разследването за шесторната смърт.