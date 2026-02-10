Медия без
Кметът Терзиев поиска оставката на шефа на столичния автотранспорт

Купуват се 18-годишни, амортизирани автобуси на неколкократно по-високи цени, казва той

Днес, 16:00
Според кмета Терзиев временният ръководител на Столичния автотранспорт подписва договори за десетки милиони, които ще надхвърлят обхвата на мандата му.
Илияна Димитрова
Кметът на Столичната община Васил Терзиев поиска оставката на временно назначения изпълнителен директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД Стилиян Манолов. Това става ясно от негов пост във фейсбук, в който настоява и за незабавно стартиране на конкурс за професионално и устойчиво управление на дружеството.

Кметът обвинява Манолов в "поредица управленски решения, които увеличават разходите на градския транспорт, без да подобряват услугата за гражданите, и обвързват системата с дългосрочни финансови ангажименти без достатъчен контрол". "Временно ръководство подписва договори за десетки милиони, които ще надхвърлят обхвата на този мандат. Безконтролно. Плащаме комисионни за посредници, въпреки че дружеството има право да купува газ директно. Купуват се 18-годишни, амортизирани автобуси на неколкократно по-високи цени. През изминалата година 8 хил. литра гориво изтекоха и никой не пое отговорността", изброява той.

Паралелно с това Терзиев и заместникът му Виктор Чаушев внесоха доклад за възлагане на независим одит на общинските транспортни дружества. Целта е градският транспорт да бъде подложен на независима проверка, която да покаже не само колко харчи, а и какво предоставя като услуга в замяна - какви са реалните разходи, къде средствата се разпределят неефективно и какво качество на услуга получават гражданите срещу публичните средства.

Предложеният одит обхваща „Столичен автотранспорт“, „Столичен електротранспорт“, „Метрополитен“ и Центъра за градска мобилност и е задължителна стъпка към дългосрочна реформа на транспортния модел в София. “Необходимостта от тази стъпка стана още по-очевидна през последните месеци. Наред със системните проблеми в управлението на транспортните дружества, в „Столичен автотранспорт“ се натрупаха конкретни казуси - дългосрочни договори без предварителен контрол, скандални обществени поръчки и решения, които увеличават разходите, без да подобряват услугата. Това са симптоми на дълбока ерозия на модела на управление на градския транспорт в София, а не изолирани инциденти”, коментира кметът Терзиев.

 

За поръчката на "златни трошки" за автотранспорта сигнализираха първо съветници

Искането на Терзиев за оставка идва след изнесени данни от съветници от ПП-ДБ за огромни разминавания в цените, които София се кани да плати за употребявани автобуси на фона на оферти за същите возила в чужбина. София се съгласи да закупи 25 броя 18-метрови употребявани автобуси на цени, надхвърлящи в пъти стойността им. Част от старите возила, от които се е очаква да возят пътници из София, бяха открити по номера на рамата в Германия, откъдето доставчикът е възнамерявал да ги закупи. Съветници показаха сравнение между цените, като се оказа, че предлагани на цена от 9900 евро без ДДС автобуси ще бъдат доставяни у нас за 185 400 евро.

Доставчикът по тази обособена позиция е фирма "Аварийни мобилни системи". Тя бе избрана да доставя и 20 броя 12-метрови автобуси. От "Столичен автотранспорт" първо увериха, че няма да подписват договори, ако возилата не отговарят на изискванията, но в крайна сметка договорите са подписани. Това е станало миналата седмица, на 4 февруари, и вече даде повод на председателя на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров да поиска оставките на ръководството на дружеството. Димитров е съвносител на доклад за смяна на цялото ръководство на фирмата, назначаването на ново временно ръководство и обявяването на конкурса за нови членове на борда. 

