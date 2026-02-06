Омбудсманът препоръча на Терзиев да се откаже от платените буферни паркинги

Омбудсманът Велислава Делчева препоръча на кмета на София Васил Терзиев да преразгледа решението си, с което отмени преференциалното паркиране в два ключови буферни паркинга на метрото - при стадион “Васил Левски” и на бул. “Джеймс Баучер”. Според Делчева преустановяването на услугата “Паркирай и пътувай” за тези два паркинга противоречи на обявени от общината приоритети за разширяване на този тип инфраструктура.

Поводът за препоръката на Делчева са получени сигнали от граждани срещу планираните промени. В сигналите се изтъква, че преференциалното паркиране в буферните паркинги има съществена роля за ограничаване на автомобилния трафик към централна градска част и намаляване на задръстванията. Това според подадените сигнали важи с особена сила за буферния паркинг при бул. “Джеймс Баучер”, който привлича автомобилния поток от южните и крайни райони на града с недобре развита мрежа на обществен транспорт. Както "Сега" писа, кметът отмени преференциалния режим "Паркирай и пътувай" и вместо това разпореди редовно платено паркиране за този тип парткинги с аргументана, че има злоупотреби и ползващите паркинга реално не пътуват, а само валидират карти.

“Омбудсманът споделя притесненията на хората, свързани с изключително краткия срок за въвеждане на промените, както и с липсата на публично оповестени мотиви, анализ на въздействието или оценка на последиците за гражданите, които ежедневно ползват услугата „Паркирай и пътувай“, изтъкват още от екипа на Делчева. В писмото тя е поставила и конкретни въпроси, свързани с твърденията за установени злоупотреби при управлението на двата паркинга – за начина на провеждане на проверките, техния обхват, резултатите от тях и дали е потърсена отговорност от евентуалните нарушители.

„Ангажимент на Столична община е да осъществява необходимия контрол относно ползването на буферните паркинги, а не поради липсата на такъв да лишава гражданите от вече установени права и удобства в градска среда“, подчертава омбудсманът.