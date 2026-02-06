Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Омбудсманът препоръча на Терзиев да се откаже от платените буферни паркинги

Според Велислава Делчева отмяната на преференциалното паркиране в два централни паркинга е грешка

Днес, 19:49
Велислава Делчева
БГНЕС
Велислава Делчева

 

Омбудсманът Велислава Делчева препоръча на кмета на София Васил Терзиев да преразгледа решението си, с което отмени преференциалното паркиране в два ключови буферни паркинга на метрото - при стадион “Васил Левски” и на бул. “Джеймс Баучер”. Според Делчева преустановяването на услугата “Паркирай и пътувай” за тези два паркинга противоречи на обявени от общината приоритети за разширяване на този тип инфраструктура. 

Поводът за препоръката на Делчева са получени сигнали от граждани срещу планираните промени. В сигналите се изтъква, че преференциалното паркиране в буферните паркинги има съществена роля за ограничаване на автомобилния трафик към централна градска част и намаляване на задръстванията. Това според подадените сигнали важи с особена сила за буферния паркинг при бул. “Джеймс Баучер”, който привлича автомобилния поток от южните и крайни райони на града с недобре развита мрежа на обществен транспорт.  Както "Сега" писа, кметът отмени преференциалния режим "Паркирай и пътувай" и вместо това разпореди редовно платено паркиране за този тип парткинги с аргументана, че има злоупотреби и ползващите паркинга реално не пътуват, а само валидират карти. 

“Омбудсманът споделя притесненията на хората, свързани с изключително краткия срок за въвеждане на промените, както и с липсата на публично оповестени мотиви, анализ на въздействието или оценка на последиците за гражданите, които ежедневно ползват услугата „Паркирай и пътувай“, изтъкват още от екипа на Делчева. В писмото тя е поставила и конкретни въпроси, свързани с твърденията за установени злоупотреби при управлението на двата паркинга – за начина на провеждане на проверките, техния обхват, резултатите от тях и дали е потърсена отговорност от евентуалните нарушители.

„Ангажимент на Столична община е да осъществява необходимия контрол относно ползването на буферните паркинги, а не поради липсата на такъв да лишава гражданите от вече установени права и удобства в градска среда“, подчертава омбудсманът.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Васил Терзиев, буферни паркинги

Още новини по темата

Терзиев отмени преференциалното паркиране в два централни паркинга

04 Февр. 2026

Васил Терзиев предлага как да се запазят 2232 места в детските ясли

02 Февр. 2026

РЗИ-София е съставила акт на кмета Терзиев заради боклука
16 Яну. 2026

Васил Терзиев намери временно решение за боклука в 6 квартала

07 Яну. 2026

Терзиев спря скандалната сделка с 4 имота в "Изгрев"
30 Дек. 2025

Кметът Терзиев изненадващо анонсира буферен паркинг в Драгалевци
27 Дек. 2025

Делото за избора на Васил Терзиев за кмет на София затъна в експертизи
26 Дек. 2025

Новооткритият участък на бул. "Рожен" - уж готов, а грозен
20 Дек. 2025

Терзиев прие две оферти за боклука
18 Дек. 2025

Васил Терзиев успя от трети път да занули главния архитект
18 Дек. 2025

Синя и зелена зона в София може и да не поскъпнат от 1 януари

30 Ноем. 2025

КПК провери кмета на София и не откри несъвместимост
28 Ноем. 2025

СОС пак отхвърли реформата на Терзиев за главния архитект
27 Ноем. 2025

Кметът Терзиев съвсем се оплете за цената на паркирането
22 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?