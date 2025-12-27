Медия без
Кметът Терзиев изненадващо анонсира буферен паркинг в "Драгалевци"

Той трябва да е "вратата към Витоша", стана ясно от публикация във "Фейсбук"

Днес, 12:55
Визията, с която е илюстрирана идеята за многоетажен буферен паркинг в "Драгалевци".
Столична община
Столична община планира изграждането на многоетажен буферен паркинг в кв. "Драгалевци". Това стана ясно от публикация на кмета Васил Терзиев във "Фейсбук", с която той прави равносметка на постигнатото през годината в усилията за развитие на Витоша. Сред изброените акценти е споменат и въпросният проект, анонсиран като "Вратата към Витоша".

"В "Драгалевци" планираме ново пространство, което съчетава функционалността на буферен паркинг с красотата на обществен парк - място, което ограничава автомобилния поток към планината и отваря повече възможности за устойчива мобилност, спорт и време сред природата", пише Терзиев. Идеята е илюстрирана и с изкуствено генерирана снимка, изобразяваща визията за бъдещия паркинг.

Съобщението на кмета за планираната локация идва изненадващо на фона на представените преди по-малко от две седмици проекти на Столична община. На 15 декември беше официално съобщено, че София планира изграждането на 9 нови паркинга, които да осигурят "над 2000 нови паркоместа в райони с най-сериозен недостиг" в рамките на следващите 12-18 месеца. Нито един от тях не е предвиден за район "Витоша", на чиято територия се намира кв. "Драгалевци".

Тогава Терзиев посочи, че в последните месеци са анализирани 269 имота по ясни и обективни критерии - собственост, градоустройствена готовност, наличие на археология, транспортна обезпеченост и реални нужди от паркиране. И са избрани 9 терена с изчистен правен статут, позволяващ бърза реализация - те са в районите "Овча купел" (с три отделни проекта), "Илинден", "Надежда", "Сердика", "Подуяне", "Красно село" и "Младост".

Сред останалите акценти, които днес Васил Терзиев представи в плановете за Витоша, е и болната тема за неработещия от десетилетия Княжевски лифт. За него кметът пише следното:

"Направихме първата реална крачка към възраждането на символа на Витоша. Проведохме предпроектно проучване с три възможни трасета, анализ на технологии и инвестиционни параметри за нова връзка Княжево-Копитото."

Има и приложена проектна снимка на горната станция на лифта, която от години е в окаяно състояние.

Идейният проект за възраждане на Княжевския лифт е представен с тази схема.
Столична община Идейният проект за възраждане на Княжевския лифт е представен с тази схема.
