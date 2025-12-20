Новооткритият участък на бул. "Рожен" - уж готов, а грозен

критика към кмета Васил ТеЛидерът на "Спаси София" Борис Бонев публикува снимки от новооткритото и струващо почти 50 млн. лв. разширение на бул. "Рожен" в София, от които се вижда, че строителството е под всякаква критика - порест асфалт, криви тротоари и бордюри, пропаднали шахти, велоалея от никъде за никъде, оставени криви стълбове с жици, гора от знаци и стълбове, вече счупени или хлопащи елементи по спирковите перони... "Ужасяващо мърлява и некачествена работа по най-добрите стандарти на Фандъкова и ГЕРБ", коментира Бонев. Той припомня, че изпълнението е забавено 425 дни, за което би трябвало да е наложена глоба, но няма информация за такава. И отправи Терзиев.

Самият кмет посети булевард в петък и от поста му във "Фейсбук" не личи да е видял проблеми. Напротив - той се похвали, че това е поредната стъпка в последователната работа на общината за модернизация на пътната инфраструктура на София. "Вместо за 26 минути, вече ще пътуваме само 5 минути от железопътния надлез в „Надежда“ до Северна скоростна тангента по новоизградения бул. „Рожен“. Продължението на булеварда с над 2 км е ключово за по-добрата свързаност на северните райони и за директния достъп до републиканската пътна мрежа. Новият участък е напълно готов и премина 72-часови изпитания на трамвайното трасе", написа той във "Фейсбук".

Новоизграденият участък от булевард "Рожен" бе отворен за движение на 15 декември.

Инвестицията в разширението е 49,7 млн. лв., осигурени от Европейската инвестиционна банка и със съфинансиране от Столичната община.

Изграждането на бул. "Рожен" започна в началото на ноември 2023 година. Проектът предвиждаше нов булевард с две платна, с по три ленти в посока, като и от двете му страни локални платна, както и трамвайно трасе с цялата подземна инфраструктура, водопровод, осветление и озеленяване. Първоначално заложеният срок за приключване беше октомври 2024 г.