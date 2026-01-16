РЗИ-София е съставила акт на кмета Терзиев заради боклука

На 14 януари Районната здравна инспекция (РЗИ) на София е издала акт за установяване на административно нарушение на кмета на Столична община Васил Терзиев, съобщи вицепремиерът Гроздан Караджов в парламента. Причината е неизпълнено предписание на инспекцията във връзка с кризата с боклука.

Караджов говори по темата след питания от страна на депутати от "ДПС Ново начало". Преди няколко дни парламентарната група на Делян Пеевски атакува кмета със сигнали до редица институции, в които поиска "строги санкции" за Терзиев заради нерешения проблем.

Вицепремиерът разказа, че в РЗИ са постъпили над 30 сигнала от граждани, заради което инспекцията е пратила няколко писма до общината, в които предупредила, че дори краткотрайно спиране на събирането и извозването на битовите отпадъци ще влоши хигиената и ще застраши здравето на столичани. След това РЗИ е издала четири предписания на общината, а на 14 януари е последвала споменатата санкция, защото не е изпълнено първото предписание. На 20 януари изтича следващо предписание и тогава ще бъде направена здравна проверка в редица столични райони. Ако няма промяна, Терзиев може да получи още един акт.

По въпроса говори и другият вицепремиер – Томислав Дончев. Той припомни, че министър-председателят Росен Желязков е предложил помощ на Васил Терзиев, който е преценил, че ще се справи със собствени сили. Друга комуникация по темата между кмета и правителството според Дончев няма.

"Навремето, когато бях малък, имам възможността да се похваля с около две години кметски опит. Добрият модел е общината да има общинско дружество или предприятие, което да реагира в кризисни ситуации и да не позволява общината да бъде изнудвана", каза Дончев.

Имам едно кратко послание - ще се справим с кризата с боклука в София, заяви вчера кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС), предаде БТА.

Терзиев каза, че проблеми с отпадъците има в четири-пет района на София, а в останалите 19 - няма. Положихме доста усилия в районите, които нещата не са наред, да ги оправим в идващите седмици, отбеляза столичният кмет.

Имаме уверение от директора на "Софекострой", че в "Люлин" и "Красно село" до края на месеца проблемът с редовното събиране на отпадъците и с извозването на едрогабаритния отпадък ще бъде решен. Терзиев увери, че техниката и служителите на терен ще бъдат повече. Полагат се същите усилия за районите "Слатина" и "Подуяне", където също се работи за повече техника и служители на Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което почиства тези райони.

Според Терзиев картината, която се представя, е малко по-различна. "Не казвам, че няма проблем, но се води една съвсем различна кампания, която няма нищо общо нито с реалното състояние на боклука, нито с нашите усилия да го оправим", каза столичният кмет. Той смята, че причината са идващите избори, поради което темата с боклука се политизира. Терзиев изрази надежда държавата да не бъде в ролята, в която беше по време на транспортната криза и да реши да дава помощ, без такава да й бъде искана.

За Терзиев голямата битка е срещу хората, които не са свикнали да им се казва "не". "Става дума за едни 400 млн. лв. отгоре и се надявам тази битка да я изнесем докрай с колективни усилия и да не политизираме излишно", коментира Васил Терзиев.