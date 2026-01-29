Варненски общинар смени ПП с "врага" насред страхове за боклука

2026-та стартира бурно за варненския общински съвет, след като при първото му заседание днес съветник премина от ПП (ПП-ДБ) в местна вражеска формация. Драмите са на фона и във връзка с евентуална криза с боклука, за която кметът Благомир Коцев предупреди, че би била по-тежка от софийската.

ПОДГРЯВАНЕ

Коцев заговори за криза с боклука вчера в социалните мрежи. Изявлението му бе в аванс на сесията днес. По думите му, градът нямал гласувана план-сметка за чистота за 2026 г. Съответно пред риск били плащанията към сметопочистващите фирми. "Председателят на комисията по благоустройство и комунални дейности отказва да свика заседание, на което да се гласува план-сметката за чистота на Варна. По закон общинските съвети имат време до 31 януари да приемат своите план-сметки по ред, установен от Министерски съвет", обясни Коцев. Добави, че 2 дни преди изтичането на крайния срок темата не само не е минала през ресорната комисия, но и не фигурирала в дневния ред на съвета. "Ако план-сметката за чистота не бъде гласувана извънредно по предложение на ПП-ДБ на сесията, от понеделник Варна ще е в криза с боклука, която ще засенчи дори тази в София", каза кметът. И определи председателя на комисията Мартин Златев, групата му "Български гласъ" и въобще комисията като свързани с бизнесмена Даниел Славов - Дънката:

ЕКШЪН

Сесията днес не започна с екшън около план-сметката, ами с "прескачане" на съветник от една група в друга - Мартин Димитров, съпартиец на Коцев, отиде не къде да е, а точно в „Български гласъ“. Стана ясно, заявлението на Димитров е входирано с дата 28 януари, тоест, още вчера, при изявлението си, Коцев е знаел, че приближените му съветници намаляват с един, а се увеличава групата на „Български гласъ“. Това допълнително влошава положението на кмета и ПП-ДБ, тъй като формацията няма мнозинство в органа. Самият Димитров днес не каза лоши думи за ПП-ДБ; припомни, че е протестирал в защита на Коцев, но пък имал тотални различия за управлението.

Самата план-сметка не влезе в дневния ред. Според Златев нямало проблем въпросът да бъде разгледан по-нататък. А не бил разгледан досега в комисия, защото имало кадрови промени в нея. За днешната сесия пък предложението не било внесено в срок. Представители на администрацията и съветници си размениха доста реплики кой къде как е внесъл или не. Екипът на Коцев силно настояваше, че още на 9 декември е внесено каквото трябва, а забавянето е фатално.

По-късно зам.-кметът Павел Попов заяви пред медиите, че община Варна ще сезира прокуратурата, защото с решението си съветът поставял на риск здравето на гражданите. "Eдинственият възможен изход е свикване на извънредно заседание на общинския съвет, на което документът да бъде приет. Това е последният вариант отговорните за това решение да го коригират и да избегнат съдебна отговорност за предстоящата криза с боклука, която инициираха", каза Попов.