Варна е пред криза с боклука, по-голяма от софийската

Такова предупреждение отправи кметът Благомир Коцев

Днес, 08:53
Положението с варненския боклук периодично е такова. Но сега, според кмета, рискува да се влоши.
За криза с боклука, по-голяма от софийската, предупреди в социалните мрежи варненският кмет Благомир Коцев (ПП-ДБ). Ситуацията е обвързана с общинския съвет, който заседава днес и утре. Кметът не разполага с мнозинство в органа.

Градът нямал гласувана план-сметка за чистота за 2026 г. Съответно пред риск били плащанията към сметопочистващите фирми. "Председателят на комисията по благоустройство и комунални дейности отказва да свика заседание, на което да се гласува план-сметката за чистота на Варна. По закон общинските съвети имат време до 31 януари да приемат своите план-сметки по ред, установен от Министерски съвет", обяснява Коцев. И добавя, че 2 дни преди изтичането на крайния срок темата не само не е минала през ресорната комисия, но и не фигурирала в дневния ред на съвета. "Ако план-сметката за чистота не бъде гласувана извънредно по предложение на ПП-ДБ на сесията, от понеделник Варна ще е в криза с боклука, която ще засенчи дори тази в София", казва кметът. И сочи председателя и състава на комисията като свързани с бизнесмена Даниел Славов - Дънката:

 

