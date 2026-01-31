Медия без
Хотел почерни с мазут варненски плаж

При такива замърсявания организмите в пясъка загиват мигновено, алармираха еколози

31 Яну. 2026
Черно езеро на пясъка.
FB/Областна администрация Варна
Черно езеро на пясъка.

"Северната част на плаж Кабакум е замърсен с нефтопродукт, най-вероятно мазут", съобщи днес варненската областна администрация. Черните петна обхващат над 200 квадратни метра, а към 20 кубика е количеството на засегнатия пясък. Самата морска вода е чиста. "Замърсяването е дошло от хидротехническо съоръжение, което отвежда отпадни води. Установен е и евентуалният замърсител – хотел в района", гласи още официалната информация. Полицията проверява има ли данни за извършено престъпление.

Областният управител Андриана Андреева свика спешно щаба по защита от бедствия. Прессъобщението на ведомството ѝ натъртва, че кметът носи отговорност по чистене и ликвидиране на последствията от нефтени разливи. РИОСВ е издала предписания както на замърсителя, така и на община Варна за извършване на почистването.

 

ЕКОЛОЗИТЕ ПРЕДУПРЕЖДАВАТ

"При такава плътност на замърсяването, екосистемата на плажа буквално се задушава. Всички организми и микрооргнизми, живеещи в пясъка, загиват почти мигновено поради липса на кислород и пряко отравяне. Ако мазутът достигне прибоя, той полепва по перата на птиците, нарушавайки терморегулацията им, което води до хипотермия и смърт. Мазутът е тежък и бавно попива в дълбочина. Той може да достигне до по-ниските пясъчни слоеве, където липсата на светлина и кислород прави естественото му разлагане почти невъзможно. Ако не бъде почистен навреме, той може да престои десетилетия там. Съставките му са канцерогенни както за природата, така и за човека. Дори при лек вятър, изпаренията могат да причинят гадене, световъртеж, главоболие и дразнене на гърлото. Директният контакт с кожата причинява тежък дерматит, химически изгаряния и алергични реакции", алармира след случая варненската екологична организация ОЦОСУР.

Мръсотията се е стекла от канал.
FB/Областна администрация Варна Мръсотията се е стекла от канал.
Последиците са се прострели върху над 200 квадратни метра.
FB/Областна администрация Варна Последиците са се прострели върху над 200 квадратни метра.
