Пламна варненският атракционен комплекс "Фанагория"

Полицията засега не вижда умишлен палеж на парка, разположен край морето

Днес, 10:09
Следите от пожара сутринта.
БГНЕС
Следите от пожара сутринта.

7 коня изгоряха около 3 часа тази нощ при голям пожар във варненския комплекс "Фанагория". Той се намира в парка на квартал "Аспарухово" и е частен бизнес, функциониращ подобно на музей на открито - пресъздава прабългарски стан, кули, занаятчийски център, предлага стрелба с лък, развеждане на деца с кон и т.н.

Четири животни са спасени от пристигналите пожарникари. Според БГНЕС леко пострал е пазачът. Според първоначалната информация от варненската полиция, преди подробните огледи, е че не става дума за умишлен палеж.

През лятото на 2024 г. се заговори за апетити към терена, различни от тези на ползвателите. Паркът се намира до канала море - езеро, част е от голямо зелено пространство на морския бряг. Темата бе разисквана в общинския съвет и кметът Благомир Коцев заяви, че комплексът ще бъде премахнат заради изтекли разрешителни за преместваеми обекти. Но отрече инвестиционни намерения. Територията била държавна и щяла да бъде включена в мероприятията по разхубавяване на парка.

