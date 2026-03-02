Офисът на Кьовеши в България разследва злоупотреби за 1,7 млрд. евро

Булфото Лаура Кьовеши беше в България през декември, за да открие новия офис на Европейската прокуратура. В него в момента работят 12 делегирани прокурори.

267 висящи разследвания за злоупотреби, нанесли щети за 1,7 млрд. евро разследва офисът на европейската прокуратура в България. Това става ясно от годишния отчет за дейността на ръководената от Лаура Кьовеши институция, огласен вчера.

От тези 267 висящи дела новите, т.е. започнатите през миналата година, са 82. По-голяма част от тях - 63, са започнали по сигнал от националните власти.

Най-голям е броят на случаите, свързани с измами с разходи. В тази графа са 244 дела, по които щетите се оценяват на 1,13 млрд. евро.

В 16 дела се разследва корупция. Щетите в този случай са 81,82 млн. евро. В 18 от случаите става дума за митнически и ДДС измами, като щетите тук се определят на малко над 487 млн. евро.

През миналата година офисът на Кьовеши в България не е искал налагане на запори и възбрани върху имущество. За сравнение, през 2024 г. са наложени обезпечителни мерки върху имущество за 6,7 милиона евро.

Отчитат се 11 обвинителни акта срещу 24 души. 27 дела срещу 42-ма обвиняеми пък са прекратени. 19 преписки, засягащи 27 души, са препратени на националните власти.

Европейската прокуратура отчита още трима окончателно осъдени през 2025 г. В доклада не се сочат конкретните случаи, но е известно, че в България Европейската прокуратура не е отбелязала успех по някое от големите знакови дела, които започна през годините, като например за измамите при търговията с емисии на парникови газове или за ремонтите в София, или за газохранилището "Чирен".

КОНТЕКСТ

Годишният доклад за 2005-а излиза в навечерието не само на избора на приемника на Кьовеши, но и на подбора на нов български прокурор, който да влезе в Колегията на Европейската прокуратура в Люксембург. Това се налага заради изтичащия мандат на Теодора Георгиева.

Мястото на Кьовеши се очаква да заеме германецът Андрес Ритер. България вече изпрати трите си предложения за приемник на Георгиева. Самата тя е отстранена от поста си вече близо година.

А миналата седмица се разбра, че Колегията на Европейската прокуратура е признала Георгиева за виновна в тежко нарушение. Колегията не наложи наказание, тъй като нарушенията са толкова сериозни, че може да се стигне и до освобождаване от длъжност, което обаче може да бъде решено само от Съда на ЕС по искане на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Трите институции са информирани за резултатите от дисциплинарното дело срещу Георгиева. Тя казва, че не знае за какво е обвинена.

Преди година Георгиева се оплака от натиск от Делян Пеевски по делото "Чирен", което дойде като допълнение към разкритията ѝ за чистка на свидетели и за саботаж от българските власти на разследванията на европрокуратурата в България. Нещо, което Кьовеши още през 2023 г. призна в интервю за "Сега" и от което Георгиева дотогава не се беше оплаквала.

Междувременно в публичното пространство се завъртя видеоклип, уж пратен от съдебния лобист Петьо Петров - Еврото, придружен с писмо, в което Георгиева се обвинява и за подкупи. Във видеото Петров и жена, чието лице не се вижда, но се твърди, че е Георгиева, обсъждат избора на български европрокурор. Действието предполагаемо се развива в емблематичния ресторант "Осемте джуджета". Накрая Петьо Еврото ѝ казва: "Решили сме го. Ставаш и това е. Пък после к’вото стане". По това време Теодора Георгиева бе избрана за представител на България в Европейската прокуратура.

Софийската градска прокуратура уж започна проверка, но за нея вече година нищо повече не се е чуло.

ОБЩАТА КАРТИНА

В края на 2025 г. Европейската прокуратура има отворени 3602 случая (увеличение от 35% спрямо 2024 г.) с общ размер на прогнозните щети за бюджета на ЕС и националните бюджети в размер на 67,27 милиарда евро. Това е почти трикратно увеличение спрямо предходната година. Над две трети от тези щети са от митнически и ДДС измами. Това е престъпна индустрия, която твърде дълго е била игнорирана или толерирана, коментира Кьовеши. Тези престъпления носят много високи печалби при относително ниски рискове.

Новите дела, образувани през 2025 г., са 2030. 512 от активните случаи са свързани с Механизма за възстановяване и устойчивост. Поради големия обем на плащанията, очаквани до декември 2026 г., рискът от измами и корупция остава висок, се казва още в документа.

И още малко числа: