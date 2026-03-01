През март ще има и дни с 26 градуса, и сняг

И дни с 26 градуса, и сняг ще има през март, показва месечната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология. Средната температура ще бъде около и над нормата. Най-ниските температури през март ще бъдат между минус 7° и минус 2°, а най-високите - между 21° и 26°. Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата.

Месецът ще започне с предимно слънчево и топло време, максималните температури ще достигат, на места и ще надхвърлят 15°. По-ниски ще остават по Черноморието и на места в низините и котловините, където преди обяд ще има ниска облачност или мъгла. Около 3 март и към 5-6 март ще има по-значителни увеличения на облачността, но без съществени валежи, а дневните температури слабо ще се понижат. Към края на десетдневието ще настъпи промяна в атмосферната циркулация и динамиката ще се увеличи. Ще има валежи и застудяване. Отначало над около 1500-1600 м ще вали сняг, постепенно границата дъжд-сняг ще се понижава. Ще се образува неравномерна и нетрайна снежна покривка.

В началото на второто десетдневие вероятността за валежи е малка. Ще има и слънчеви часове, и временни увеличения на облачността. Температурите ще бъдат близки и малко по-високи от обичайните. Около средата на периода вероятността за валежи на повече места в страната се повишава. Очаква се и понижение на температурите. През втората половина от десетдневието ще има по-значителни разкъсвания и намаления на облачността, през повечето дни и до слънчево време; ще бъде и по-топло. Повишена вероятност за валеж има и около 19 март.

И през третото десетдневие изгледите за температурите са да бъдат близки до климатичните норми. Очаква се периодът да започне с повече слънчеви часове в по-голямата част от страната. След 23 март ще бъде променливо, с чести валежи. Възможно е да има и обстановки с по-интензивни и значителни по количество валежи. Началото на астрономическата пролет е на 20 март в 16:46 ч.