Поледица и сняг идват в неделя

Синоптичната обстановка в България остава усложнена и утре. Синоптиците от БАН - НИМХ, обявиха оранжев код за силен снеговалеж и опасни виелици в Русе, Силистра и части от Добрич, Разград и Шумен. По-голямата част от страната остава с жълт код (Монтана, Видин, Ловеч, Габрово, Плевен, Търговище, Велико Търново, Варна, Шумен, Бургас, София-област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, части от Хасково и Сливен).

В Северна България и планинските райони снежната покривка ще нараства. Ще духа умерен и силен северозападен, в Източна България, север-североизточен вятър и с него по планинските проходи и в североизточните райони ще се създадат условия за виелици и навявания. Дъждът, който днес валя над цялата страна, ще продължи само в крайните югоизточни райони от страната.

Ще застудее. Минималните температури ще са между минус 6° и минус 1°, а максималните - между минус 5° и 0°. В София ще е около минус 4°.

В планините условията за туризъм ще са лоши: облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са количествата по северните склонове на планините и в комбинация със силния северозападен вятър ще има условия за образуване на преспи и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра - около минус 10°.

По-рано днес дърво падна и блокира временно движението и в двете платна в прохода "Петрохан". В следобедните часове паднала скална маса затвори и пътя от Девин към Смолян в участъка между селата Широка лъка и Стойките, съобщи за БТА директорът на Областното пътно управление (ОПУ) – Смолян Марин Кушев. Обходът е Смолян - Чепеларе - Асеновград - Кричим - Девин.

Заради снеговалеж и почистване на пътното платно е въведено ограничение за товарни автомобили през проходите "Превала" и "Троянски".

Във "Фейсбук" днес по обяд се появи клип от пътя от София към Владая. Пътното платно е толкова наводнено, че движението е възможно само в едната лента.

