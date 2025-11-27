Медия без
Сандански и Петрич обявиха бедствено положение заради проливни дъждове

На магистрала Струма има участъци във вода, тръгнаха и свлачища в дефилето

27 Ноем. 2025Обновена
Улици в Сандански се превърнаха в кални реки.
Заради продължаващите силни валежи в общините Петрич и Сандански е обявено бедствено положение. Има десетки наводнени обществени и частни сгради. Стена на частен язовир се е скъсала и село Митино е залято от вода и кална маса, съобщават БНР и регионални медии.

Само за последните три часа падналият на територията на община Петрич дъжд е над 60 литра на кв.м. Наводнени са обществени сгради и частни къщи . Десетки улици са превърнати в реки. Опасно високи са водите на река Струма в долното течение. 

"Проблемът е, че на много места, които са равнинни, огромни количества вода се задържат и няма как да бъде отводнена тази инфраструктура - и частна, и публична. До този момент има проблем само с един частен водоем, при който не се контролира ситуацията и водата е излязла по пътищата на село Митино", оплака се кметът Димитър Божков и добави, че ситуацията е най-тежка в село Генерал Тодоров, Рупите и село Ключ.



Сериозни наводнения на домове, улици и пътища има в селата на община Сандански, както и в квартал "Спартак" на града. Няколко моста също са залети с вода. Преди час кметът на общината Атанас Стоянов също обяви бедственно положение. На места по автомагистрала "Струма“ също има много вода.

В Кресненското дефиле и прохода Предел са се активирали свлачища. Екипи на Областно пътно управление разчистват на място паднали камъни и земна маса. Оперативният щаб, създаден от областния управител Георги Динев, работи в извънредна ситуация и координира работата между институциите и общините.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Шест области днес са с оранжев код за опасно време и проливни дъждове, а 11 - с жълт код. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. По-силни валежи се очакват в Южна България - областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, но също и в област Кюстендил и Пазарджик. Жълт код е издаден за общини от областите София, Софийска област, Перник, Видин, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Ямбол, Хасково и др.

Лоша прогноза има и за утре. С червен код за най-високо ниво на опасност са области Благоевград, Смолян и Кърджали. За почти всички други части на страната с изключение на Черноморието и Североизточните райони е издаден жълт или оранжев код.

 

