Есента на 2025 г. е най-дъждовната от 10 г. насам

Температурите също са били сред най-високите за последните 15 г.

Днес, 11:54
"Елените" след наводнението на 3 октомври.
Есента на 2025 г. е сред най-топлите за последните 15 години и най-дъждовната от 2015 г. насам. Това посочват в анализ от Националния институт по метеорология и хидрология. Астрономическата есен започва с настъпването на есенното равноденствие на 22 септември 2025 г. и продължава до настъпването на зимното слънцестояние на 21 декември 2025 г. Метеорологичната есен е календарният тримесечен период от 1 септември до 30 ноември.

Средните температури на дневна база са над нормата през по-голямата част на септември и ноември, а октомври е с температури около и под нормата. Най-високата измерена максимална температура е 37,2 градуса по Целзий в Раднево на 3 септември. Най-ниската минимална температура в станция в населено място e минус 5 градуса на 10 октомври в Драгоман, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е минус 12 градуса на връх Мусала на 25 ноември. Септември и ноември 2025 г. са сред най-топлите съответни месеци за последните 15 години, а октомври 2025 г. е най-студеният за последните 4 години.

Есента на 2025 г. е най-дъждовната от 2015 г. насам. Сезонните количества валеж в по-голямата част от страната са над климатичната норма. Най-голямото измерено 24-часово количество валеж е 250 мм от дъжд в с. Кости, обл. Бургас, на 3 октомври. 3 октомври беше и денят на разрушителното наводнение в "Елените", при което загинаха четирима души.

По-продължителни безвалежни периоди има през септември и ноември. Септември 2025 г. е най-сухият месец септември за последните 4 години (от 2022 г. насам), а октомври 2025 г. е най-дъждовният месец октомври от 1930 г. насам. Ноември е с валежи около и над нормата.

