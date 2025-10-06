Медия без
Източна България чака със свито сърце новите валежи

Днес, 21:19
Карта на НИМХ за опасността от поройни наводнения през следващите 48 часа. Вниманието следва да е особено повишено в части от Североизточна България, водосбора на Камчия, района на Сакар, както и поречия в Източните Родопи, Странджа.
FB/НИМХ
На фона на трагедията в "Елените", Източна България очаква с голямо притеснения следващите два дни. Прогнозата е за интензивни валежи, възможни са разливи на реки, прииждане на дерета. Картата на НИМХ за евентуални поройни наводнения очертава като най-рискови части от Североизточна България, водосборът на Камчия и районът на Сакар (както и поречия в Източните Родопи, Странджа; илюстрацията горе). За утре НИМХ издаде червен код за опасно време, обхващащ цяла Източна България:

По Черноморието ще бъде облачно с продължителни и значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, а по Северното Черноморие – от север-североизток. 

В 17:00 часа днес в област Добрич бе задействана системата BG Alert за внимание. "Бъдете внимателни около водните обекти. Следвайте указанията на властите и аварийните служби", пишеше на съобщението. Областната управа и експертите наблюдават реките в Добруджа. Повишено е вниманието към водните обекти и във всички други области от Източна България. Навсякъде спешно бяха свикани срещи за чистене на шахти, докладване на състоянието на дерета, възможностите за реакция. Гражданите се призовават за бдителност  - да затварят прозорци, да не паркират коли близо до дървета и т.н.

Междувременно в Бургаска област, където има притеснения за Царево и в следващите 48 часа, се развива още един сюжет. Кметът на Приморско Иван Гайков алармира, че нивото на язовир "Ново Паничарево" е на около метър от преливника. Чрез помпи водата се прехвърля към язовир „Ясна поляна“, който е пълен до половината. Кметът призова жителите край реките Ропотамо и Дяволска, както и в ниските участъци на населените места, да бъдат с повишено внимание през следващите дни:

 

