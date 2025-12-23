Общинската помощ за бебета стигна 500 - 1000 евро

Влизането на еврото "превалутира" и помощта за бебета, която някои общини дават. Има солидни суми от порядъка на 500 - 1000 евро на новородено. Става дума за еднократни плащания на местните власти към семействата с цел стимулиране на раждаемостта - нямат общо с държавните помощи.

Отличник е Несебър, чиято досегашна помощ от 2000 лв. става 1022 евро. Смолян - 500 евро. Любопитното е, че в родопския град кметът Николай Мелемов бе предложил само техническа промяна от 260 евро, равняващи се на съответните левове. След гражданско недоволство общинските съветници увеличиха почти двойно стойността. За недоносени бебета - 1500 евро.

Все още няма официално съобщение, но в Хасково еднократната помощ трябва да е 620 евро, колкото ще е минималната работна заплата догодина. Досега двете величини бяха обвързани.

В Троян - 300 евро - почти двойно увеличение. Козлодуй - 306 евро.

Всичко това не е пълната статистика, а само някои от общините отличници. Реално много местни власти дават помощи за бебета, но по-ниски, или обвързани с доста критерии.

МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО

Около 2006 г. - 2007 г. Приморско "избухна" с 3000 лв. за бебе - нечувана тогава сума. 2000 лв. пък предоставяше Созопол. Колкото и да са богати морските общини, тия две не издържаха - скоро сумите бяха намалени. Друг вид популизъм се случи в Пазарджик, малко след встъпването на сегашния кмет Петър Куленски - опозицията предложи до 4000 лв. на дете, макар общината да е в окаяно финансово състояние - идеята бе отхвърлена, а срещу нея се чу аргументът, че деца се създават не с пари, а с любов.