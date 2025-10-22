Медия без
Надписаните преференции в Пазарджик доведоха и до оставка

Представителят на "Възраждане" в изборната комисия напуска заради завишен вот за кандидат на партията

Днес, 12:33
Пазарджик продължава да държи общественото внимание.
диян иванов
Пазарджик продължава да държи общественото внимание.

Надписаните 114 преференции при извънредните избори в Пазарджик доведоха не само до двама нови съветници, ами и оставка. Васил Стефанов - член на Общинската избирателна комисия от квотата на "Възраждане", е поискал да сдаде длъжността, съобщи БНР. Заявлението му е пратено по мейл в ЦИК, централният орган ще се занимае, след като го получи писмено. Именно Стефанов е диктувал данните от 18-те протокола на оператори в "Информационно обслужване", от които Христо Вълков, пак от "Възраждане", е получил допълнителни отбелязвания. Пред различни медии Стефанов каза, че съвестта му е чиста, грешката обяснява с преумора.

Общинската комисия смята, че следва да бъде сезирана прокуратурата. ЦИК изчаква различни становища, включително от "Информационно обслужване". "Възраждане" пък декларира още в началото, че иска истината да възтържествува.

Скандалът доведе до обявяване на Ася Фиткина - Спасова за съветник, вместо първоначално афиширания Вълков. Повторното броене заради казуса доведе и до установяване на 1 глас в повече за Борис Владов пред Радка Кежева в листата на ГЕРБ. Така мъжът стана съветник, а първоначално поради равен резултат бе теглен жребий кой да получи мандат - бе спечелила дамата.

 

Пазарджик, Възраждане, преференции, общински съвет, извънредни избори

