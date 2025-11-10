На конкурс за пазара в Пазарджик се явиха 73 проекта от 5 континента

Така изглежда класираният на първо място проект за пазара в Пазарджик - на българската Union POV PONY

Конкурсът за нов облик на пазара в Пазарджик изненадващо предизвика небивал интерес и в него участваха компании от пет континента, а това предизвика съмнения за нередности.

Проекти са подали 73 архитектурни фирми - от тях 21 български, а останалите са от 24 държави (Германия, Сингапур, Китай, Турция, Египет, Иран, Франция, САЩ, Австралия, Япония, Финландия, Корея, Филипините, Украйна, Русия, Великобритания, Армения, Индонезия, Виетнам, Колумбия, Сирия, Индия, Пакистан, Тайланд).

И точно това масирано чуждестранно участие предизвика подозрения за някакви шашми, се казва в репортаж на БНР. Оказва се, че всички чужди оферти са били подадени на ръка в деловодството на общината, в рамките на малко повече от час.

Съмненията изказва пръв общинският съветник Румен Димитров (партия "Свобода"), според когото конкурсът е обвит в недоумения - заради огромното количество оферти и заради ограничаване на българското участие в журито.

"Първо в тази процедура участваха 73 фирми, от тях 6 са подадени по електронен път. Останалите 67 в рамките на час и 10 минути от фирми от цял свят. Една опашка от 67 човека, ако ги наредите, ще стигне до театъра - казва Димитров пред БНР. - Защо представителите на регионалната камара на архитектите не са останали като членове на журито, а са отстранени. Ние чакаме може би да дойде някой от Виетнам или Сингапур да ни каже как ще изглежда нашият пазар, а не оставяме местните архитекти, местните хора, които най-добре познават нашата архитектура".

Кметът Петър Кулински не вижда нищо странно или съмнително в това, че фирмите са упълномощили хора да подадат проектните им предложения в деловодството.

"Относно състава на журито, пак няма нищо притеснително. Беше 7-членно жури, от което трима международни архитекти със своите биографии. Най-нормалното нещо беше в такава процедура да участват главният архитект и директорът на дирекция "Архитектура", за да може да бъде защитен и интересът на жителите на Пазарджик. Другите членове бяха авторитетни преподаватели от най-реномираните университети в България, така че няма нищо смущаващо. Това е абсолютен рекорд и много добър атестат - участие на 73 проекта от 4 или 5 континента."

На сайта на общината е публикувано класирането от конкурса и е видно, че печели проектът на българската Union POV PONY, следван от германската bauchplan ).( и от още една българска - Union IO TO MA. Най-долу в класацията, на 73-о място е египетската Mahmoud Farouk Gabr Gabr Sherif.

В момента обаче процедурата е замразена, защото двама от участниците са обжалвали. Срокът, в който трябва да бъде обявено кои са били пълномощници на чуждестранните участници е до края ноември, когато трябва да е следващото заседание на общинския съвет.