Акция на БОЕЦ предизвика напрежение пред сградата на МВР

Да, БГ подаде сигнал до МВР, КПК и ВКП за изборни нарушения в Пазарджик

15 Окт. 2025Обновена
На протеста на БОЕЦ миналия петък "Боклук за Боклука" полицията бдеше пред централата на ДПС-НН
На протеста на БОЕЦ миналия петък "Боклук за Боклука" полицията бдеше пред централата на ДПС-НН

Гражданското движение БОЕЦ организира протест пред сградата на МВР с искане за оставката на вътрешния министър Даниел Митов. Протестната акция е под надслов "Боклук за Боклука". 

Протестиращите се събраха в градинката до МВР и се опитаха да се преместят пред централния вход, но бяха спрени от полицията, предаде БНТ.

Лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев призова протестиращите да изхвърлят пликове с боклук пред сградата. Те обаче не бяха допуснати, тъй като улиците са блокирани от бусове на полицията. Стигна се и до спречкване с униформените.

Според БОЕЦ на изборите в Пазарджик МВР, което е под ръководството на Даниел Митов, е осигурило чадър за схеми за купуване на гласове, свързани с лидера на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски. Според тях с помощта на полицията е извършен погром върху изборите и демокрацията.

След като приключи акцията пред МВР протестиращите се присъединиха към протеста на младите лекари. Георгиев се оплака, че полицаите са му скъсали сакото. 

 

Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов подадоха сигнал до вътрешния министър Даниел Митов, Върховна касационна прокуратура (ВКП) и Комисията за противодействие на корупцията (КПК), във връзка с множеството сведения за купуване на гласове на проведените тази неделя избори за общински съвет в Община Пазарджик, съобщиха от пресцентъра на партията.

От „Да, България“ искат институциите да извършат всеобхватна и всестранна проверка за установяване по ясен и категоричен начин на всички обстоятелства и злоупотреби, много от които бяха излъчвани в реално време по национални телевизии и в социалните мрежи. Най-фрапиращите кадри бяха от с. Огняново.

От формацията настояват за разследване и ясна информация на конкретни въпроси, включително: “Беше ли целесъобразно и законосъобразно при задържането на въпросните лица да бъде извършен оглед на местопроизшествието? 
Следваше ли да бъде извършено претърсване и изземване на колите и личен обиск на задържаните лица по реда на НПК? 
Настояваме компетентните органи да проверят има ли данни за закононарушение и/или престъпление в извършеното претърсване на автомобилите и личния обиск на установените лица и защо няма досъдебно производство. 
Налични ли са в МВР или друга компетентна инстититуция описани 50 – левовите купюри, колко на брой са те и установено ли е чия собственост са? Какъв е произходът на тези банкноти?
Вписаха ли се имената на присъстващите на място свидетели и разпитани ли са те?
Законосъобразно ли са действали служителите на място, които веднага преценяват, че няма данни за извършено престъпление и толкова бързо може ли да се извърши проверка при липсата на воля и желание за събиране на доказателства?”

Що се отнася до КПК, предвид риска частни интереси да влияят върху свободното формиране на избирателната воля, от партията смятат за необходимо Комисията да бъде ангажирана с цялостна проверка по Закона за противодействие на корупцията, като изиска от МВР, прокуратурата и други органи всички материали.

 

