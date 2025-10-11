Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Хотел "Негреско" в "Елените" ще бъде съборен

Започват проверки за други незаконни сгради в морските курорти

Днес, 12:50
Хотел “Негреско” ще трябва да бъде съборен
Хотел “Негреско” ще трябва да бъде съборен

ДНСК ще издаде предписание за събаряне на хотел "Негреско", който е построен на пътя на река Дращела в курорта "Елените". Това стана ясно от интервю на регионалния министър Иван Иванов пред БТВ. Кадастърът и екоминистерството проверяват дали има подобни нарушения в други курорти.

Община Несебър е издала през 2007 г. разрешение за строителство за хотела, но няма никакви документи за колектора под него, в който е вкарана реката. По закон върху река не може да се строи, дори тя да е покрита. Затова ДНСК готви акт за незаконно стротелство и предписание за събаряне на колектора, в който е вкарана реката. Според регионалния министър това няма как да стане без да събори и хотелът.

Екоминистерството пък започва да нанася данните от кадастъра върху своите карти в други застрашени от наводнения места по Ченоморието и при намиране на различия, ще се извършат физически проверки. Това каза екоминистърът Манол Генов пред БТВ.

Десетки са подадените заявления за помощи от наводнените райони по Черноморието. Те обаче са предимно от Царево. Причината вероятно е, че голяма част от живеещите в "Елените" не отговарят на условията за отпускане на помощ - това да е основно или единствено жилище, и да имат акт 16. Мнозина все още не могат да влязат в жилищата си, за да намерят документите.

Собствениците и временно настанените, които успяха да стигнат до имотите си, започнаха да разчистват калта и боклука, донесен по време на пороите.

Застрояването на “Елените” през годините
Застрояването на “Елените” през годините
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Елените, наводение

Още новини по темата

Премиерът обеща годни за съда доказателства за Елените
10 Окт. 2025

Помощите за наводненията ще са големи, но за малко хора
08 Окт. 2025

Всички се изкарват невинни за "Елените"
07 Окт. 2025

Поройните дъждове оставиха Лозенец под вода
07 Окт. 2025

Над 7000 лв. помощ ще получат пострадалите в наводненията
06 Окт. 2025

Двама са задържани за мародерство в "Елените"
05 Окт. 2025

4 са вече жертвите на пороите в "Елените" и Царево
04 Окт. 2025

Трима души загинаха при пороите, потопили Южното Черноморие
03 Окт. 2025

Враца не забравя стотиците жертви на скъсания бент през 1966 г.
01 Май 2025

Пречиствателната станция на "Елените" е работела незаконно от 2012 г.

30 Окт. 2018

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В Пазарджик предстоят избори без ново начало, защото новото е старо
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар