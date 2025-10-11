Хотел "Негреско" в "Елените" ще бъде съборен

ДНСК ще издаде предписание за събаряне на хотел "Негреско", който е построен на пътя на река Дращела в курорта "Елените". Това стана ясно от интервю на регионалния министър Иван Иванов пред БТВ. Кадастърът и екоминистерството проверяват дали има подобни нарушения в други курорти.

Община Несебър е издала през 2007 г. разрешение за строителство за хотела, но няма никакви документи за колектора под него, в който е вкарана реката. По закон върху река не може да се строи, дори тя да е покрита. Затова ДНСК готви акт за незаконно стротелство и предписание за събаряне на колектора, в който е вкарана реката. Според регионалния министър това няма как да стане без да събори и хотелът.

Екоминистерството пък започва да нанася данните от кадастъра върху своите карти в други застрашени от наводнения места по Ченоморието и при намиране на различия, ще се извършат физически проверки. Това каза екоминистърът Манол Генов пред БТВ.

Десетки са подадените заявления за помощи от наводнените райони по Черноморието. Те обаче са предимно от Царево. Причината вероятно е, че голяма част от живеещите в "Елените" не отговарят на условията за отпускане на помощ - това да е основно или единствено жилище, и да имат акт 16. Мнозина все още не могат да влязат в жилищата си, за да намерят документите.

Собствениците и временно настанените, които успяха да стигнат до имотите си, започнаха да разчистват калта и боклука, донесен по време на пороите.