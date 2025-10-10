Медия без
Премиерът обеща годни за съда доказателства за Елените

Днес, 13:12
Гледките от курорта бяха покъртителни.
EPA/БГНЕС
"Това не може да не остане безнаказано. Аз поемам ангажимент, че държавата с целия си ресурс ще направи така, че да има годни доказателства за нуждите на правосъдието". Този ангажимент пое пред журналисти край хасковото село Конуш премиерът Росен Желязков. 

"В момента разглеждаме всичко - от градоустройствени планове, регулацията, строителството и всички човешки интервенции до това по какъв начин тези проблеми могат да бъдат много правилно адресирани и финансирани, за да не се допуснат подобни трагедии", допълни Желязков. Според него в случая е било ключово сработването на системата за ранно предупреждение, защото това е спасило много животи. Желязков отбеляза и навременната реакция за спиране на трафика край Елените заради големия риск при приливната вълна. 

Желязков бе заедно с европейския комисар по въпросите на земеделието и храни Кристоф Хансен и със земеделския министър Георги Тахов край село Конуш за откриването на реновиран голям напоителен канал. 

