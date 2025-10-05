Двама са задържани за мародерство в "Елените"

Булфото И днес продължава с почистването на пътищата, както и изнасянето на завлечени от водата автомобили. "Създали сме организация, има паркинг, осигурен от кметството" каза шефът на ОДМВР Бургас.

Двама души с криминални досиета са задържани за мародерство в наводненто вилно селище "Елените", съобщи Владимир Маринов, директор на ОДМВР в Бургас. В тях са намерени 4500 евро в големи купюри, маркови дрехи, парфюми, лаптопи. Установено е, че са от 8 разбити апартаменти. От мъжете е иззета и връзка с много ключове.

Трети ден продължава работата на кризисните екипи във вилно селище "Елените", след унищожителните две приливни вълни, които нанесоха сериозни щети в района и причиниха смъртта на 4 жертви, разказва БНТ. Над 200 са евакуираните жители.

Владимир Маринов, директор на ОДМВР в Бургас, обясни пред обществената телевизия, че всички сигнали за изчезнали хора, са проверени и отработени.

Все още е затруднен достъпът до някои райони, като крайните вили откъдето първоначално е минала голямата вълна.

Маринов обясни, че хората, които досега са отказвали евакуация вече бедстват без ток и храна и затова търсят помощ да се изнесат. "Товарим ги и ги изнасяме с верижната машина", каза шефът на ОДМВР.

Той разказа и че се получават сигнали за изоставени домашни любимци, на които полицията се отзовава. Вчера например е помогнато на папагал и за 2 котки.

И днес продължава с почистването на пътищата, както и изнасянето на завлечени от водата автомобили. "Създали сме организация, има паркинг, осигурен от кметството" каза той.

ТРЕСКА ЗА ЗЛАТО

Царево осъмна под засилен полицейски контрол, след като новината за изчезнал сейф с 2 000 000 лева и златни кюлчета предизвика безпрецедентна "златна треска" по Южното Черноморие, разказва БГНЕС. Властите ограничиха достъпа до плажните ивици. По БТВ от полициято отрекоха да става дума за такива крупна сума.

От ранните часове на деня на всички входни артерии към Царево са изградени контролно-пропускателни пунктове. Полицейски патрули щателно проверяват всеки автомобил и не допускат в града лица, които не могат да докажат основателна причина за посещението си.

На самата плажна ивица, където се предполага, че стихията е изхвърлила или разбила ценния сейф, е разположена "втора цедка" от полицейски служители. Те патрулират по брега и не допускат никого, освен пряко ангажираните с издирването.

Според информация на БГНЕС, единствено собствениците на изгубеното съкровище, техни близки и специално нает екип имат право да претърсват района. В мащабната операция са включени тежка техника, включително багер, който пресява тонове пясък и тиня, както и екип от професионални водолази, които изследват морското дъно в близост до брега.

Вчера следобед бургаското издание "Флагман" съобщи, че сейфът на местна фирма, отнесен от пороя, се е разбил край понтона и е напълнил морето със столевки, които хората събират по плажа.



ЗАКАНИ

"Причините трябва да се установят на всяка цена. Важно е да се изясни дали има човешка намеса и дали бедствието е могло да бъде избегнато", каза в интервю за bTV регионалният министър Иван Иванов. По думите му Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), Агенция "Пътна инфраструктура" и "Български ВиК Холдинг" вече извършват проверки на място. Ще се установява не само мащабът на щетите, но и дали общините са изпълнили предписанията за премахване на незаконни постройки, допълни министърът.

Иванов посочи, че разрешенията за строеж и контролът върху тях са в компетенциите на общините. Той подчерта, че прокуратурата и МВР ще трябва да отговорят дали някой е "спечелил пари, за да си затвори очите". Вече беше съобщено, че има разследвания за жертвите на потопа.

"Не е характерно за сезона да се случват такива климатични явления, но институциите трябва да са готови целогодишно за всякакви ситуации. Ако някой не е почистил деретата или не е предприел нужните мерки, трябва да има санкции", каза Иванов.