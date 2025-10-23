Задава се голяма бъркотия със събарянето в "Елените"

Какво ще се събаря в "Елените" все още не е съвсем ясно.

Връщането на законното положение в "Елените", където застроената река помете всичко по пътя си и взе четири жертви, ще се окаже доста сложна задача. Вчера ДНСК публикува заповедта за премахване на незаконните строежи по коритото на река Козлука (понякога се нарича и Дращела) и с това предизвика фурор по природозащитните групи.

В заповедта са посочени 13 поземлени имота, през които минава обявената за незаконна корекция на трасето на река Козлука (споменават се и земни насипи). Досега се знаеше, че главното засипване е под апартхотел "Негреско" и аквапарк "Атлантида". Според природозащитници обаче, тук е включена само половината от "Негреско".

"Първите девет имота не са в землището на гр. Свети Влас, а в това на с. Емона. Следващите два имота са със сгрешени номера - сгрешен е идентификаторът за землището. Единствено верни са последните два имота, които са всъщност плажът на Елените и върху тях няма корекция", коментира и съпредседателят на "Зелено движение" Тома Белев. "От тези протоколи на ДНСК и обяви, и от процедурата за премахване няма да произтече нищо, ама съвсем нищо", коментира Белев. Според него, не е възможно "служителите на ДНСК да са чак толкова некомпетентни, остава възможността грешките да са съзнателни".

Грешките вече предизвикаха реакция на собствениците в "Негреско". "Налице е порок, влияещ пряко върху законосъобразността на процедурата. Ето защо още снощи, в качеството си на заинтересована страна, изпратих до РДНСК-Бургас възражение в частта относно описанието на имотите с молба да бъдат индивидуализирани правилно. Та, дадохме шанс на администрацията да проведат процеса законосъобразно, да видим дали ще съобразят", написа Грета Ганева, която представлява новосформираното сдружение на собствениците на апартаменти.

Откриха се още 48 застроени речни корита

Междувременно "Зелено движение" изпрати до МРРБ и МОСВ списък и карта на 48 речни корита в 25 землища, където има застрояване с настояване да се извърши проверка. Установени са 214 сгради, сред които има и публични съоръжения като пречиствателната станция за отпадъчни води в гр. Царево, стадион в Св. Влас, хотелски комплекси в к.к. Св. Влас, Слънчев бряг, Св. Константин и Елена, Оазис, пристанище в с. Лозенец, паркинги, площади и градски пазари, изброяват от партията. Оттам специално открояват като силно обезпокоителна ситуацията с нарушенията в землищата на Св. Влас, Слънчев бряг, Св. Константин и Елена и Хасково.

"С оглед на необходимостта от предотвратяване на бедствия в големи размери е необходимо да се спре планираното застрояване в множество поземлени имоти, разположени в корита на реки и дерета, както и в техните заливаеми ивици. Най-проблемна е ситуацията в землищата на Царево, район Аспарухово, Бяла и Столична община. Така например в местност Карантината, район Аспарухово има разрешен проект за жилищен комплекс с 810 апартамента, разположен в дере", посочват още от "Зелено движение".

Всеки може да види установеното строителство в речните корита на тази карта:

