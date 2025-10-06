Над 7000 лв. помощ ще получат пострадалите в наводненията

EPA/БГНЕС Екоминистърът Генов не знае кой, кога и защо е разрешил навремето да се строи в публична държавна собственост - въпросните дерета в "Елените"

7414 лв. помощ ще получат пострадалите в последните наводнения. 1914 лв. е максималната еднократна помощ по Закона за социално подпомагане за посрещане на належащи нужди след бедствия и аварии. Допълнително подпомагане се обсъжда в размер на 3000 лв., а освен това хората ще имат право и на 2500 лв. за възстановяване на изгубена техника. Това съобщи социалният министър Борислав Гуцанов пред Нова телевизия тази вечер.

Същите три вида помощи бяха използвани и при пострадалите от пожарите. Предстои да се обсъди и еднократна помощ за наследниците на четиримата загинали, като обсъжданата сума е около 15 000 лв., каза Гуцанов.

Междувременно в очакване на поредните интензивни дъждове "Елените" е отцепено и достъпът е забранен от 15:00 ч. 200 души вече са евакуирани. 100 от тях са отишли при познати и роднини, а останалите са настанени в хотели. Абсолютно забранено е влизането на хора във вилно селище "Елените" поне до сряда. Това съобщи главен комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция "Национална полиция". Комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" съобщи, че в "Елените" няма хора, които да отказват да се евакуират.

На входовете на курорта са направени три пропускателни пункта, като се допускат само собственици да приберат вещи от домовете си. На входа представители на украинската общност са изградили доброволчески пункт и раздават вода, храна и дрехи на пострадалите. Повечето от тях - руски и украински граждани, които са купили имоти.

За цяла Южна България днес е в сила предупреждение от втора степен оранжев код за опасно време. В Западна, Централна Северна и Североизточна България в сила е предупреждение от първа степен - жълт код. Влошаването на времето ще продължи през цялото денонощие, като за утре е обявена най-високата опасност - червен код за Черноморието, като са възможни наводнения, разливи на реки и прииждане на дерета.

ГЛЕДНА ТОЧКА

Екип от учени пристигна в бедстващото селище "Елените", за да заснеме с модерна техника модел, който да покаже каква е била ситуацията, довела до трагедията. Екипът бърза, за да не бъдат заличени следите от наводнението. За застроеното централно дере, за хотелите, които са спрели пътя на стичащата се от планината вода и за строителните безобразия по Южното Черноморие, говори пред БНР доц. Стилян Димитров, директор на Националния център по геопространствени изследвания и технологии към СУ : "Ваканционното селище "Елените" е изложба на човешката глупост и алчност. Създаваме един прецизен 3D модел с възможно най-съвременни средства. Позволява ни да получим огледална представа за механизмите, които са довели до бедствието, което виждаме. Второ-документираме щетите и некомпетентните решения, които са взимани при усвояването на тази територия. Тези малки водосбори, които са в Южното Черноморие, са изключително рискови. Не можем да предотвратим бедствията, но можем да ги ограничим. Сградите ограничават пространството, в което да се разлее водата и така увеличават нейната ударна мощ. В Свети Влас също има два рискови района".

"Не е моя работа"

Тази сутрин пред БНТ екоминистърът Манол Генов не можа да отговори кой е дал навремето разрешение да се строи в публична държавна собственост - т.е. във въпросните дерета. "То не е и моя работа", каза министърът. Той не отговори еднозначно дали при доказване на нарушения трябва да разрушават незаконни сгради. И прехвърли отговорността на ДНСК и местните власти, като каза, че те трябва да вземат решение.

"Природата си отмъсти за безотговорността, безхаберието и алчността. Широко затворените очи и алчността на инвеститорите доведоха до тези човешки жертви", каза Манол Генов. Той обеща да търси оставки, но изтъкна, че всичко се е случило "много далеч във времето".

Според Манол Генов в случая не е важно кой е собственикът, а е "важна каква безотговорност е проявил той като инвеститор". Изключително безотговорно е, допълни министърът, да "строиш върху дерета, засипани с пръст".

На въпроса "как се застраховат жилища, които са построени върху река" министърът отговори, че това е много интересно да се види дали тези имоти имат застраховки."Оценката на риска е в крайна сметка дело на самия застраховател", каза той.

По-късно съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев каза, че е "време министърът на околната среда и водите Манол Генов да подаде оставка". Причината, по думите на Мирчев, е безумното му обяснение след трагедията в комплекс “Елените” и твърдението му, че там нямало река. "Учени от БАН с дрон вече разкриха цялата истина за случилото се. Ако не бяха те, щяхме да вярваме на нелепите приказки на министъра, че там нямало река. Всъщност, не просто има река - там има една огромна трагедия, каквато заплашва по-голяма част от курортите по Южното Черноморие. На това трябва да се сложи край и предстоят наши последващи действия", каза Мирчев по Би Ти Ви.

Ще се искат пари по фонд „Солидарност“

Министрите на вътрешните работи Даниел Митов и на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов проведоха работна среща във връзка с първите процедури по възстановяване на щетите от обилните валежи през последните дни, съобщава МВР. Инициирана е процедура по фонд „Солидарност“ на ЕС за Югоизточния регион. Ангажимент на структурите на МВР ще бъде да изготвят обобщена информация за първичните оценки на щетите и допустимите разходи. От МРРБ ще бъде изготвена документацията, с която страната ни да кандидатства за подпомагане по фонда. Фонд „Солидарност“ е основният инструмент на ЕС за подпомагане на възстановяването от природни бедствия и е израз на солидарността на ЕС. Той дава възможност Съюзът да предоставя ефективна подкрепа на дадена държава — членка на ЕС (или страна кандидатка), за да ѝ помогне да се справи с последиците от голямо природно бедствие (наводнение, горски пожар, земетресение, буря или суша).