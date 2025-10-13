ДНСК обяви аквапарк "Атлантида" и бетонирането на Козлука за незаконни

МРРБ Тъй като няма никакви документи, не е ясно кой е бетонирал речното корито на "Елените" и кой е построил аквапарка, обясни министър Иван Иванов.

Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Бургас (РДНСК) вече е издала акт за незаконно строителство за два обекта нв курорта "Елените" - корекцията на реката в местността Козлука, над която са вдигнати хотели, и аквапарка "Атлантида". Това съобщи пред медиите министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

„След като актът бъде издаден, ще бъде обявен на заинтересованите страни. Следващата стъпка е заповед за събаряне на установеното незаконно строителство“, обясни министърът. посочи той. Потопът, който предизвика огромни разрушения в курортния комплекс и отне живота на четирима души, е можел да вземе стотици жертви, ако се беше случил в активния туристически сезон, изтъкна министърът.

„Аквапаркът няма документи, както и корекцията на реката. Това са незаконни строежи, установени с протоколи и проверка на място. Сега е ред на прокуратурата е да установи има ли виновни лица и кои са те, посочи Иванов.

Установени са незаконни корекции на речно корито, бетонни работи и насипи, които на практика се намират под масивната сграда на апартхотела "Негреско". „Реката не върви в своето естествено корито, а е вкарана в тунел. Строителят е неизвестен, защото няма разрешение за строеж, няма документи и обектът подлежи на събаряне. Въпросът е дали хотелът ще устои на разрушаването на тази инфраструктура", призна министър Иванов.

„Стихията е помела всичко по пътя си. И няма гаранция, че бедствието няма да се повтори, защото, когато е запушен пътят на една река, се случват такива апокалиптични картини“, каза министър Иванов. Той припомни, че е разпоредил ДНСК да инспектира всички речни корита по Черноморието. Ако бъде установено незаконно строителство, ще се действа безкомпромисно, зарече се министърът.

Той каза, че ще бъде проверен всеки сигнал за строежи в коритата на реки. „Изискали сме данни от басейновите дирекции и регионалните инспекции на околната среда и водите за информация къде има речни корита, които не са нанесени в кадастъра, събираме информацията, за да е пълна. На тези места ще бъдат направени проверки и ако се установи, че там има строителство, ще бъдат взети всички предвидени в закона санкции“, посочи той.

Всички изявления на властите в последните дни обаче са в стил "След дъжд качулка". Големият въпрос е защо изобщо е възможно да се бетонират речни корита.

Широко затворени очи

"Когато коментираме какво да се направи, за да не се повторят наводненията и жертвите от "Елените" трябва да знаем защо защитните механизми не са сработили. А държавата има много такива механизми - повече от 20", коментира във "Фейсбук" природозащитникът Тома Белев, бивш зам.-министър на околната среда. И изброява:

По закона за водите има четири различни механизма - за управление на басейните, за намаляване на риска от наводнения, за ползване на водните обекти и за опазване на водните обекти.

По закона за устройство на територията има поне пет : за общите устройствени планове, за подробните устройствени планове, за разрешенията за строителство, за контрола върху строителството, за строителният надзор.

По закона за държавната собственост - един за опазване на собствеността

По закона за горите - един за контрол върху дейностите в горските територии

По закона за устройство на черноморското крайбрежие два - за общите устройствени планове и за подробните устройствени планове

По закона за опазване на околната среда четири - за екологична оценка, за ОВОС и за текущ и последващ контрол.

По закона за биологичното разнообразие - два за оценките за съвместимост и за строгата защита на видовете

По закона за опазване на земеделските земи - един за промяна на предназначението

По закона за местното самоуправление - един за контрол на решенията на общинските съвети.

"Дотук са 21 контролни механизма, като вероятно някои съм пропуснал. И нито един от тях не е проработил. Зад всеки от тях седят различни административни органи от главен архитект до Министерски съвет - 11 на брой. За всеки от тези механизми граждани и бизнес отделят години време за да ги спазват, но виждаме, че във вилно селище "Елените" не са спазвани", посочва Тома Белев.

Извън всичко, за което говорят министрите, трябва да се променят всичките 9 закона. За съжаление никой не мисли за това. Не виждам партии, депутати и министерски съвет да предлагат нещо. А ако не ги променим, просто оставаме в положението на овцете и чакаме следващата природна катастрофа и следващите жертви", предупреждава екоактивистът.