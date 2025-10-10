Съдът остави варненския кмет зад решетките

Варненският кмет Благомир Коцев остана зад решетките след поредното гледане на мярката му за неотклонение днес. Прокуратурата представи нов свидетел, таен - инвеститор чужденец, на който били искани по 20 000 лв. подкуп за придвижване на Подробни устройствени планове (ПУП). От щаба на Коцев бе пояснено, че свидетелят е рускоезичен.

Според обвинението той съобщил не за срещи с кмета, а с лица от близкия му семеен кръг. От пледоариите на защитата стана ясно, че е визиран Николай Стефанов, един от задържаните на 8 юли общински съветници. Стефанов е голям личен приятел на Коцев, а и бивш мъж на сестра му. Той и другият съветник Йордан Кателиев обаче бяха пуснати вчера под домашен арест. Още през юли четвъртият обвиняем - бизнесменът Ивайло Маринов, получи мярка "подписка". Така от целия варненски случай зад решетките остана единствено Коцев, за когото и днес не бяха предоставени данни да е осъществявал личен контакт.

СВИДЕТЕЛИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА

Бизнесменът придвижвал три ПУП-а. Всичките, или един от тях, били забавени 11 месеца, насреща били искани пари (не станаха ясни детайлите). Било обяснено на бизнесмена, че лично Коцев щял да даде разрешение след даване на сумите. Всичко това се случило през есента на 2024 г. Свидетелят твърдял за документите си, че са изрядни.

Чужденецът се явил сам в антикорупционната комисия. Бил разпитан с преводач. Страхувал се за живота.

Прокуратурата съобщи и за други двама свидетели - българи. Те разказали същото - искани са им пари за ПУП-ове; книжата били изрядни, обаче били бавени "десетократно".

ЗАЩИТАТА

"Как прокуратурата разбра, че документите на свидетеля с тайна самоличност били изрядни? Този свидетел не заявява, че е бил заплашван. Твърди, че се е срещал с общинския съветник Стефанов, не говори нищо за Коцев. Не знам в коя община ПУП се издава за месец или два. Освен това кметът не подписва ПУП. Има ресори, в община Варна има над 560 служители. Защо показанията за искани/дадени подкупи не са проверени? На срещите, за които се говори, са присъствали и други свидетели - защо те не са разпитани? Днешните доказателства не касаят г-н Коцев. В България наказателната отговорност все още е лична" - така организацията "Правосъдие за всеки", която публикуваше в социалните мрежи съобщения на живо от залата, цитира адвокатът на Коцев Николай Владимиров.

Пред БНТ после адвокатът добави, че тайният свидетел е бил разпитан в антикорупционната комисия след вчерашното пускане на съветниците - "по спешност са впрегнати всякакви приоми и способи". Също така според Владимиров свидетелят не е казвал на разпита, че е давал подкуп - само му е искан.

"Не разбирам защо се ценят показания на лица, които не познавам, говорещи за срещи, на които не съм участвал. Във Варна презастрояването е огромен проблем, свидетелите срещу мен са заинтересовани. Като кмет предприех редица мерки срещу лоши практики и корупция. Недоволните от тези мои действия сега свидетелстват срещу мен", пък бе цитиран от залата Коцев. Добавил, че по отношение на процедури по устройството на територията е делегирал права на зам.-кмет.

ОЩЕ ПЛЕДОАРИИ

Показанията на Пламенка Димитрова са непоследователни и противоречиви, свидетели са заинтересовани, разследването нищо не прави - това бяха други аргументи на защитата. Според прокурор Ангел Кънев обаче 4 месеца срок на задържане не е прекомерен. Той призна за проблем с осигуряването на вещи лица, на което получи контра, че Коцев лежи заради липса на вещи лица.

СЪДЪТ

Съдът в в крайна сметка счете, че Коцев е евентуално съпричастен към деянията, за които е обвинен. Това било изведено от конкретиката на показанията на свидетелите. Показанията се подкрепяли и от косвените веществени доказателства. Като кмет Коцев има достъп до документи в общината - ако не е в ареста, можел да повлияе на свидетели, а предстояли още разпити. Заседанието по обжалването на днешното произнасяне е след 6 дни.

ЗА ДИАН ИВАНОВ

И на това заседание бе обсъждан бившият зам.-кмет Диан Иванов, който първо даде показания срещу Коцев, а после заяви, че го е сторил под натиск, уличавайки за въздействието шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев. Стана ясно, че той е разпитван общо три пъти - последният на 8 октомври, тоест преди 2 дни. Днес съдът не кредитира показанията му от 8-и. На 2 октомври пък не дал конкретика кои от предходните му показания са неверни и дадени под натиск. Съдът счита, че дори показанията на Иванов да бъдат изцяло изключени, има достатъчно други доказателства по делото. Единствения факт, който той оборвал с конкретика бил, че са искани пари за партийната каса (има се предвид ПП, към която принадлежат тримата обвиняеми).

ПЕРИПЕТИИ

По-рано днес казусът с мярката премина през неочакван сюжет. След като вчера Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха пратени под домашен арест, защитата на кмета веднага поиска ново преразглеждане и на неговата мярка. Оказа се обаче, че заседанието в Софийски градски съд е насрочено светкавично за днес от 15.30 часа, а адвокатите му не са в столицата. От щаба на Коцев бе обяснено, че Ина Лулчева е в чужбина, а Николай Владимиров пътува с автомобил от Варна към София. В 15.30 той нямаше как да е пристигнал. Затова бяха направени опити чрез деловодството на съда да се определи нов, възможно най-късен час за днес. В крайна сметка делото беше отсрочено за 19 ч. Пред БНР от защитата на Коцев е било заявено, че уведомяване за днешното заседание е получено в последния момент.

СЪДИЯТА

Съдия по мярката бе бившият спецсъдия Силвия Русева. През април тя влезе в новините с определението си за мерките на Кирил Петков и Божидар Божанов. Народните представители имат много връзки, могат да въздействат и да оказват влияние върху разследвания. Това беше основният аргумент на Русева да не отмени наложените от прокуратурата гаранции на двамата политици. Те могат да влияят на разследвания и имат много контакти, включително и със служители от силови ведомства и такива, свързани с националната сигурност, прие тя за Петков и Божанов.

НОВ ПРОТЕСТ

Междувременно във Варна още преди съдебното заседание започна подготовка за нов протест в защита на Коцев. Насрочен е за вторник от 18 часа пред сградата на общината, като ще се проведе и шествие до сградата на окръжния съд.