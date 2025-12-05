Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Прокуратурата се отказа да връща Коцев и Барбутов зад решетките

Защитата им обаче обжалва мерките им за неотклонение

05 Дек. 2025Обновена
Коцев, на излизане от ареста след над 4 месечен престой.
FB/Община Варна
Коцев, на излизане от ареста след над 4 месечен престой.

Последните мерки за неотклонение на Благомир Коцев и Никола Барбутов не са протестирани от прокуратурата, научи "Сега". Сроковете за протест изтекоха, така обвинителната институция се отказа да връща зад решетките и двамата. Варненският кмет е на свобода с гаранция от 200 000 лв., а бившият столичен зам.-кмет е под домашен арест. Двамата политици от ПП бяха държани под стража около 5 месеца.

Защитниците обаче са обжалвали. За Коцев е оспорен размерът на гаранцията, настоява се също или да не бъде определяна мярка за неотклонение, или тя да бъде най-леката - "подписка". По-лека или да бъде махната мярката се иска и за Барбутов.

Когато апелативните съдилища в София и Варна се произнесат по жалбите, тяхната дума ще е последна.

Окръжният съд във Варно аргументира размера на гаранцията на Коцев с "имотното състояние на подсъдимия, със стойностния размер на обвинението и би го мотивирал да има добросъвестно процесуално поведение". Защитата пледира в залата за подписка, защото няма опасност той да се укрие и разследването е приключило. Освен това на 10 декември Камелия, жената до Коцев, трябва да постъпи за лечение в клиника в Берлин и той трябва да може да се грижи за двете им деца.

Сумата за гаранцията беше събрана за часове с две благотворителни кампании.

По-късно от Апелативния съд във Варна съобщиха, че делото е разпределено на състав на случаен принцип. Тъй като става дума за мярка по висящо дело (срещу Коцев вече има внесен обвинителен акт), то апелативният съд заседава, без участието и непосредственото изслушване на страните. Срокът за решаване на делото е 7-дневен

Колкото до Барбутов, той е под домашен арест и носи гривна за проследяване. Според първата инстанция нищо не обуславя продължаване на задържането му.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Благомир Коцев, Никола Барбутов

Още новини по темата

Варненският кмет защити арестантите на "Величие"
05 Дек. 2025

Варненският кмет заплаши със съд лъжесвидетелите
01 Дек. 2025

Кметът на Варна се включва в протестите
30 Ноем. 2025

Проблемите тепърва ще връхлитат Благомир Коцев
30 Ноем. 2025

Благомир Коцев е вече при семейството си
28 Ноем. 2025

Заможността на Коцев стана причина за 200 000 лв. гаранция
27 Ноем. 2025

Съдът пусна Никола Барбутов под домашен арест
26 Ноем. 2025

"Окупирана", варненската избирателна комисия не се произнесе за кмета
23 Ноем. 2025

Борисов наредил на ГЕРБ в ОИК-Варна да не гласува срещу кмета Коцев
22 Ноем. 2025

Щабът на Коцев му предрече свобода и отстраняване
21 Ноем. 2025

Борисов обвини протестите на ПП-ДБ в саботаж на еврозоната
21 Ноем. 2025

ПП призова за окупация на парламента във вторник
20 Ноем. 2025

ВКС скоростно изпрати делото на Коцев във Варна
19 Ноем. 2025

ПП свика протести заради вкарването на варненския кмет в карцер

18 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?