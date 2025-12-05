Прокуратурата се отказа да връща Коцев и Барбутов зад решетките

Последните мерки за неотклонение на Благомир Коцев и Никола Барбутов не са протестирани от прокуратурата, научи "Сега". Сроковете за протест изтекоха, така обвинителната институция се отказа да връща зад решетките и двамата. Варненският кмет е на свобода с гаранция от 200 000 лв., а бившият столичен зам.-кмет е под домашен арест. Двамата политици от ПП бяха държани под стража около 5 месеца.

Защитниците обаче са обжалвали. За Коцев е оспорен размерът на гаранцията, настоява се също или да не бъде определяна мярка за неотклонение, или тя да бъде най-леката - "подписка". По-лека или да бъде махната мярката се иска и за Барбутов.

Когато апелативните съдилища в София и Варна се произнесат по жалбите, тяхната дума ще е последна.

Окръжният съд във Варно аргументира размера на гаранцията на Коцев с "имотното състояние на подсъдимия, със стойностния размер на обвинението и би го мотивирал да има добросъвестно процесуално поведение". Защитата пледира в залата за подписка, защото няма опасност той да се укрие и разследването е приключило. Освен това на 10 декември Камелия, жената до Коцев, трябва да постъпи за лечение в клиника в Берлин и той трябва да може да се грижи за двете им деца.

Сумата за гаранцията беше събрана за часове с две благотворителни кампании.

По-късно от Апелативния съд във Варна съобщиха, че делото е разпределено на състав на случаен принцип. Тъй като става дума за мярка по висящо дело (срещу Коцев вече има внесен обвинителен акт), то апелативният съд заседава, без участието и непосредственото изслушване на страните. Срокът за решаване на делото е 7-дневен.

Колкото до Барбутов, той е под домашен арест и носи гривна за проследяване. Според първата инстанция нищо не обуславя продължаване на задържането му.