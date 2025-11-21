Щабът на Коцев му предрече свобода и отстраняване

Денят донесе доста новини по сагата с Благомир Коцев. Завършиха с прогноза на близките до него хора, че варненският кмет може едновременно да бъде пуснат на свобода и отстранен от поста.

"ДЖУРКАНЕ"

По обед Варненският окръжният съд проведе пред медиите процедурата по определяне на съдия-докладчик по делото, след като то бе преместено от София в морския град. Шефът на наказателното отделение и зам.-председател на съда Стоян Попов "разджурка" в компютър 16 имена, заснет от журналистически камери - падна се Светла Василева Даскалова, дългогодишен съдия. Всичко това бе процедурата, известна като система за случайно разпределение на делата:

По-късно през деня дойдоха разяснения от съда: Материалите по производството са пристигнали на 21 ноември, тоест днес, малко преди избора на съдия. Те са 70 тома, в обвинителния акт са посочени 28 свидетели. Светла Даскалова е с над 27 години стаж в съдебната система. Съдебният състав ще бъде тричленен, двамата съдебни заседатели също ще бъдат определени на случаен принцип.

Съгласно законовите разпоредби съдията-докладчик насрочва образуваното по обвинителен акт дело в двумесечен срок от постъпването му. Ако е сложно, насрочването може да се проточи до 3 месеца. При отвод на избрания съдия процедурата по случайно разпределение ще се повтори. Наблюдатели коментират, че не е изключително да се стигне до множество отводи.

ДАТА

Съдия Светла Даскалова засега не си прави отвод, дори веднага насрочи дата за разглеждане на поредното искане за освобождаване на Коцев - мярката ще се гледа на 27 ноември. Също така Даскалова разпореди той да бъде преместен от софийския във варненския затвор. От всичките обвиняеми по делото само Коцев е зад решетките. Съветниците Николай Стефанов, Йордан Кателиев, шефът на кметската канцелария Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов са с по-леки мерки.

ХИПОТЕЗА

Денят донесе и огън на другия фронт, на който се развиват събитията около Коцев - бившата общинарка Биляна Якова, един от свидетелите срещу кмета по делото, внесе нов сигнал в Общинската избирателна комисия (ОИК) за прекратяване на пълномощията му. Щабът на Коцев, поддържащ профила му в социалните мрежи, информира че комисията е насрочила заседание за неделя. И изведе предположение, че Коцев ще бъде отстранен в неделя и пуснат на свобода в четвъртък.

НОНСТОП ПРОТЕСТ

ПП-ДБ и привържениците им веднага спретнаха организация срещу избирателната комисия. "Членовете на комисията не са уведомени по надлежния ред и не е изпратена покана към засегнатото лице – Благомир Коцев и представляващия го адвокат, които са поискали изрично в депозирани от тях още миналия понеделник възражения да присъстват на заседанието на комисията, за да се защитят. Заседанието е свикано спешно, след като председателят на ОИК-Варна (избран от квотата на ГЕРБ - б.а.) е разбрал от подадено днес заявление, че една от представителките на ПП-ДБ ще отсъства през уикенда. По закон председателят на ОИК-Варна има тридневен срок след подаване на възражението от засегнатата страна да свика заседание и този срок изтече в четвъртък, но явно в нарушение са се чакали почивните дни, за да се проведе заседание с по-малко присъстващи и тайно от обществото. ПП-ДБ категорично осъждаме свикването на заседание на ОИК-Варна в почивния ден! Призоваваме гражданите на Варна да присъстват на заседанието на ОИК-Варна в неделя", се казва в позиция на формацията.