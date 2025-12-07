Медия без
Благомир Коцев би се кандидатирал за президент

За първи път варненският кмет спомена "Новото начало" като причина за събитията с него

07 Дек. 2025Обновена
Благомир Коцев
Благомир Коцев

Варненският кмет Благомир Коцев би се кандидатирал за президент, ако протестният площад го пожелае. Това съобщи самият той в предаването "На фокус" по Нова телевизия. Да бъде издигнат от ПП-ДБ се заговори по време на продължилия над 4 месеца арест. Запитан от водещата Лора Крумова би ли се кандидатирал, той отговори, че първи приоритет му е семейството, после проблемите на Варна. Но добави: "Всички тези хора, които излязоха и ме подкрепиха - ако цялата тази енергия поставя нещата по този начин, аз съм отговорен човек, ако трябва да откликна на всичко това, аз ще го направя".

Според Коцев протестите - първо в негова защита, после и срещу властта - са повлияли да бъде освободен. Натрупала се била обществена енергия, породена от различни проблеми.

За първи път Коцев спомена "ДПС - Ново начало" като причина за ареста. Според описанието му това не се е случило едно към едно, не е имало заплахи - действало се на принципа "Казвам ти дъще...". Нещата се развили след падането на "сглобката" (правителството, в което ПП-ДБ участваше). Тогава на него, на близки хора, чрез познати или различни контакти е обяснявано, че има "нов шериф" в държавата - следвало да бъде припознат. "Не са ми давали бланка на "Ново начало", каза кметът, но разясни: "Знаейки какво се случва в други общини, виждайки какво правят други кметове (има предвид преминаването към "ДПС - Ново начало" - б.а.), причината за моя арест бе да се покаже какво може да стане, ако не се съобразиш". Действало се и чрез държавното финансиране: "Морковът е, че ако не бъдете с правилните хора, няма да получите проекти". Коцев отвръщал отрицателно на подсещанията, но не бил заставян със срок за отговор, нито получавал обратни съобщения.  

Той споделял за всичко това на близки, а на Кирил Петков и Асен Василев -  след ареста. Коцев добави, че не вижда с кого друг да свърже случилото се, освен с Делян Пеевски. През цялото време кметът очаквал споровете да бъдат решавани на политически терен, а не чрез институции бухалки.

За Диан Иванов, приятел от детинство, семеен адвокат и бивш зам.-кмет на Варна, който свидетелства срещу него, а после заяви, че дал показанията под натиск, Коцев каза, че не поддържат контакт. Връзката прекъснала доста преди ареста (има предвид пролетта, когато Иванов подаде оставка - б.а.). Иванов официално напусна по лични причини, но Коцев издаде, че са имали разногласия. 

За свидетелката Пламенка Димитрова каза, че я е виждал един път, когато след нейна жалба не е можело да се изпълнява обществената поръчка за доставка на храна за социални нужди от новия изпълнител. Проведена е среща, за да не спре снабдяването. "Търсихме решение, не искахме да спира доставката на храна", каза той. Коцев не подозирал подслушване на срещата. Но Пламенка се държала странно, вероятно за да провокира някакво определено поведение на кмета.

