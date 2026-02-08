Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Варна строи училище бижу така, както „построи“ библиотека бижу

Положението с Математическата гимназия е "Я камилата, я камиларя"

Днес, 06:08
Част от проектното пространство на Математическата гимназия
Сайт на община Варна
Част от проектното пространство на Математическата гимназия

Ако денят си личи по заранта, шансът Математическата гимназия във Варна да се сдобие с нов супер модерен дом е толкова голям, колкото варненската библиотека получи свой - никакъв. Проектът за училището, титулуван "революционен, променящ града", тръгна с фалстарт - обявена бе обществена поръчка в средата на януари, но после бе прекратена; обяснението на общинската управа е "технически проблем" (повторение на няколко позиции в документите). Обещава се конкурсът да бъде възобновен тия дни. Друг любопитен момент е, че за проекта, който срещу 46 млн. евро следва да сбъдне гимназия бижу, са осигурени ... 0 евро. Също както неосъществената библиотека, която също щеше "да променя Варна" със сграда бижу, построяването на гимназията зависи от централната и местната власт, от волята на различни партии през различни мандати - я камилата, я камиларя.

 

СЛУЧАЯТ С БИБЛИОТЕКАТА

Регионална библиотека "Пенчо Славейков" се нуждае от нова сграда поне от началото на века. Архитектурен конкурс бе обявен предизборно в мандатите на Иван Портних. Спечели холандско бюро, което впоследствие реализира почти същото здание в Чехия. Във Варна обаче сграда така и не се появи. Първо, защото правителствата на ГЕРБ не осигуриха финансиране. Второ, защото проектът не бе по сърце на ПП-ДБ. В средите на формацията при управлението на ГЕРБ имаше доста гласове "против" (за избраното мястото, че ще се загуби тревна площ и т.н.). След като стана кмет, Благомир Коцев прояви колебания, загуби се време, цената скочи още (61 млн. лв.). Все пак държавата даде пари и се стигна до обществена поръчка, но дружеството победител „Булстрой груп“ не се яви да сключи договор. А сградата наистина си бе бижу - с множество зали, кабинети, открито стълбище, паркинг, зелен покрив.

 

ВТОРО БИЖУ НА КНИГА   

Идеята за нова Математическа гимназия отново е стара, тъй като се ползва обща сграда с друго училище. Предвижда се проект с ползи, далеч надхвърлящ средното образование. И тук нещата са бижу - цял кампус от пет сгради, свързани с подземно ниво; лаборатории, училищен форум, аудитории, паркове, тераса за спорт, други спортни площадки и т.н.

Теренът бе прехвърлен през 2019 г. от държавата на община Варна. Архитектурният проект е на австрийско бюро. Пак имаше скандали, отмятания, обвинения, подливане на вода между партии и политици, спасяване на разрешителните в 12 без 5. В крайна сметка в началото на 2026 г. община Варна гръмко обяви обществена поръчка за 46 млн. евро. Успоредно призна, че пари не са осигурени. Призова държавата да се включи, подобно на детската болница в Бургас. В момента дори няма и поръчка. Любопитно е също така, че проектът включва строителство и инженеринг, тоест се ползва практика, силно критикувана някога от ПП-ДБ.

 

GAME-CHANGER

"Сега" зададе въпроси по темата до общинската управа преди спирането на поръчката. Те бяха основно за високата цена от 46 млн. евро, а и защо се обявява процедура без финансиране. Отговори получихме от зам.-кмета Павел Попов. Той заяви, че:

Критиките за високата цена не са съобразени с пазарната реалност. В Студентски град предстои да се построи обикновено училище за около 10 млн. евро. Варненското е "флагман" за 1350 ученици. През август 2025 г. е обявена пазарна консултация, която е с резултат близък до заложената стойност. Критерият е най-ниска цена, при конкуриращи се оферти може да се сключи договор за значително по-ниска сума.

Проектът е бил в програмата за общините към държавния бюджет за 2025 г. Това не означава готовност за отпускане на средства; по редица проекти Варна не е получила пари дори след сключване на споразумение. Но все пак включването в програмата дава надежди за ангажираност на държавата - при новото правителство. Общината е предприела стъпки, за да не се губи време - да се действа при добра воля от държавата. Винаги, включително във времената на ГЕРБ, проектът е бил мечтан през ключово участие на държавата. 

"Ако бъде реализиран в сроковете, които са предвидени, проектът ще бъде истински game-changer за Варна (променящ средата, влияещ на развитието... - б.а.); градът ни ще има най-модерното средно училище в България. Бих се замислил над критики от егалитаристка гледна точка: дали не е по-добре за същите пари да построим 5 "редови" сгради, вместо да създаваме елитен образователен "флагман". Но всъщност, това не е избор между реалистични алтернативи - в три от тези сгради така или иначе ще трябва да настаним учениците от гимназията, която се задъхва в сегашното си споделено пространство, а за другите две липсват терени в районите, които имат най-голяма нужда от нова образователна инфраструктура. Отделен въпрос е осигуряването на финансиране - продължаваме да се надяваме на прозрение от страна на управляващите, а то може да се случи по-лесно по отношение на един проект, отколкото на пет", казва още Попов.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Варна, община Варна, Математическа гимназия, Павел Попов, обществена поръчка, конкурс, Регионална библиотека Пенчо Славейков

Още новини по темата

МО дава 21 млн.евро за ремонт на съветските МиГ-29
03 Февр. 2026

Хотел почерни с мазут варненски плаж
31 Яну. 2026

Не ГЕРБ или ДПС, а "свой" призова Благомир Коцев за оставка
31 Яну. 2026

След критики и засечки МВР все пак си купува 681 джипа

29 Яну. 2026

Варненски общинар смени ПП с "врага" насред страхове за боклука
29 Яну. 2026

Варна е пред криза с боклука, по-голяма от софийската
28 Яну. 2026

Пламна варненският атракционен комплекс "Фанагория"

20 Яну. 2026

Висок колкото блок гейзер бликна във варненски квартал
15 Яну. 2026

Кметът Йордан Пекарев иска да приравни Варна с Ница
10 Яну. 2026

2 зам.-кметски места във Варна са празни след делото "Коцев"
02 Яну. 2026

Остров изникна насред скандалното пристанище "Карантината"
30 Дек. 2025

Днешната буря с Благомир Коцев се оказа в чаша вода
23 Дек. 2025

Кола уби две пешеходки на тротоар във Варна
22 Дек. 2025

Активисти на ПП-ДБ събират дарения за гаранцията на последния варненски арестант
19 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?