Варна строи училище бижу така, както „построи“ библиотека бижу

Ако денят си личи по заранта, шансът Математическата гимназия във Варна да се сдобие с нов супер модерен дом е толкова голям, колкото варненската библиотека получи свой - никакъв. Проектът за училището, титулуван "революционен, променящ града", тръгна с фалстарт - обявена бе обществена поръчка в средата на януари, но после бе прекратена; обяснението на общинската управа е "технически проблем" (повторение на няколко позиции в документите). Обещава се конкурсът да бъде възобновен тия дни. Друг любопитен момент е, че за проекта, който срещу 46 млн. евро следва да сбъдне гимназия бижу, са осигурени ... 0 евро. Също както неосъществената библиотека, която също щеше "да променя Варна" със сграда бижу, построяването на гимназията зависи от централната и местната власт, от волята на различни партии през различни мандати - я камилата, я камиларя.

СЛУЧАЯТ С БИБЛИОТЕКАТА

Регионална библиотека "Пенчо Славейков" се нуждае от нова сграда поне от началото на века. Архитектурен конкурс бе обявен предизборно в мандатите на Иван Портних. Спечели холандско бюро, което впоследствие реализира почти същото здание в Чехия. Във Варна обаче сграда така и не се появи. Първо, защото правителствата на ГЕРБ не осигуриха финансиране. Второ, защото проектът не бе по сърце на ПП-ДБ. В средите на формацията при управлението на ГЕРБ имаше доста гласове "против" (за избраното мястото, че ще се загуби тревна площ и т.н.). След като стана кмет, Благомир Коцев прояви колебания, загуби се време, цената скочи още (61 млн. лв.). Все пак държавата даде пари и се стигна до обществена поръчка, но дружеството победител „Булстрой груп“ не се яви да сключи договор. А сградата наистина си бе бижу - с множество зали, кабинети, открито стълбище, паркинг, зелен покрив.

ВТОРО БИЖУ НА КНИГА

Идеята за нова Математическа гимназия отново е стара, тъй като се ползва обща сграда с друго училище. Предвижда се проект с ползи, далеч надхвърлящ средното образование. И тук нещата са бижу - цял кампус от пет сгради, свързани с подземно ниво; лаборатории, училищен форум, аудитории, паркове, тераса за спорт, други спортни площадки и т.н.

Теренът бе прехвърлен през 2019 г. от държавата на община Варна. Архитектурният проект е на австрийско бюро. Пак имаше скандали, отмятания, обвинения, подливане на вода между партии и политици, спасяване на разрешителните в 12 без 5. В крайна сметка в началото на 2026 г. община Варна гръмко обяви обществена поръчка за 46 млн. евро. Успоредно призна, че пари не са осигурени. Призова държавата да се включи, подобно на детската болница в Бургас. В момента дори няма и поръчка. Любопитно е също така, че проектът включва строителство и инженеринг, тоест се ползва практика, силно критикувана някога от ПП-ДБ.

GAME-CHANGER

"Сега" зададе въпроси по темата до общинската управа преди спирането на поръчката. Те бяха основно за високата цена от 46 млн. евро, а и защо се обявява процедура без финансиране. Отговори получихме от зам.-кмета Павел Попов. Той заяви, че:

Критиките за високата цена не са съобразени с пазарната реалност. В Студентски град предстои да се построи обикновено училище за около 10 млн. евро. Варненското е "флагман" за 1350 ученици. През август 2025 г. е обявена пазарна консултация, която е с резултат близък до заложената стойност. Критерият е най-ниска цена, при конкуриращи се оферти може да се сключи договор за значително по-ниска сума.

Проектът е бил в програмата за общините към държавния бюджет за 2025 г. Това не означава готовност за отпускане на средства; по редица проекти Варна не е получила пари дори след сключване на споразумение. Но все пак включването в програмата дава надежди за ангажираност на държавата - при новото правителство. Общината е предприела стъпки, за да не се губи време - да се действа при добра воля от държавата. Винаги, включително във времената на ГЕРБ, проектът е бил мечтан през ключово участие на държавата.

"Ако бъде реализиран в сроковете, които са предвидени, проектът ще бъде истински game-changer за Варна (променящ средата, влияещ на развитието... - б.а.); градът ни ще има най-модерното средно училище в България. Бих се замислил над критики от егалитаристка гледна точка: дали не е по-добре за същите пари да построим 5 "редови" сгради, вместо да създаваме елитен образователен "флагман". Но всъщност, това не е избор между реалистични алтернативи - в три от тези сгради така или иначе ще трябва да настаним учениците от гимназията, която се задъхва в сегашното си споделено пространство, а за другите две липсват терени в районите, които имат най-голяма нужда от нова образователна инфраструктура. Отделен въпрос е осигуряването на финансиране - продължаваме да се надяваме на прозрение от страна на управляващите, а то може да се случи по-лесно по отношение на един проект, отколкото на пет", казва още Попов.