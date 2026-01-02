2 зам.-кметски места във Варна са празни след делото "Коцев"

Варна влезе в новата година с 2 вакантни зам.-кметски места. Едното е ключово за всяка община - зам.-кметът по финансите. И двата казуса са ехо от делото срещу Благомир Коцев.

Първият пост стана свободен през пролетта с напускането на Диан Иванов, станал свидетел срещу кмета, а после обявил, че показанията са дадени под натиск. Той отговаряше за правните въпроси. В разгара на делото свидетел стана и финансистът Христо Рафаилов. Той не се явяваше на работа след ареста, а в края на август бе освободен от Павел Попов, заместващ Коцев. И в двата случая бе обявено, че ресорите се преразпределят. Но стана и ясно, че преразпредлението е временно решение.

Благомир Коцев започна мандата със заявка за малко заместници, но после бяха увеличени до 7. Освен Попов, такива в момента са Снежана Апостолова, Илия Коев, Димитър Кирчев и Пламен Китипов.

На въпроси на "Сега" през декември за двата празни поста общинският пресцентър отговори така: "Предвижда се преструктуриране на екипа към кмета на Варна Благомир Коцев, като евентуални решения за промени се очаква да бъдат оповестени в началото на следващата година. Разглеждат се варианти за преразпределение на ресорите на заместник-кметове, които вече не са част от ръководния екип, включително чрез нови назначения. Окончателните решения и тяхното публично представяне се планират след празничния период, с оглед необходимото време за подбор и оценка".