Прокуратурата пусна КПК да се самопровери за натиск по знакови дела

БГНЕС Благомир Коцев (на снимката), както и Никола Барбутов вече са подсъдими. Тепърва темата за евентуално изтръгнати с натиск показания ще бъде нищена и от съдилищата. Тогава на прокуратурата ще ѝ е по-трудно да крие какво се случва с преписката.

Прокуратурата е възложила проверката за натиск по делото срещу Благомир Коцев, упражнен от служители на Комисията за противодействие на корупцията на... Комисията за противодействие на корупцията. Този правен абсурд, случил се на 8 януари, се вижда през електронното деловодство на държавното обвинение.

В закона изрично е записано, че разследването се провежда от друг орган, ако е срещу служители на Комисията за противодействие на корупцията. Основен принцип в правото е, че не може да разследваш сам себе си. Би трябвало същата логика да има и при проверките. Още повече, че прокурорът може да ги извършва и сам, припомнят юристи.

През октомври м.г. съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов и Лена Бориславова от ПП подадоха в прокуратурата сигнал за натиск по делата на варненския кмет Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов. В сигнала се твърди, че служители на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) са притискали свидетели по двете знакови дела. Междувременно обаче се оказа и че Софийската градска прокуратура се е самосезирала и затова преписката по сигнала на политиците е прекратена. "Уловката" е, че така прокуратурата си гарантира, че Бориславова и Божанов няма да имат достъп до постановленията ѝ по случая и така всичко ще потъне в информационно затъмнение и обществото няма да разбере какво и как са свършили разследващите.

"Сега" изпрати до прокуратурата въпроси по темата още в първите дни на октомври, но както обичайно се случва, всички питания към тази институция потъват в черна дупка. Питания бяха отправени и днес, които засега също са без отговори.

В сигнала на ПП-ДБ се припомняха соченото от ключови свидетели - Соня Клисурска (по делото на Барбутов) и Диан Иванов (по делото "Коцев"), че служители на КПК са ги притискали да лъжесвидетелстват. Тези твърдения са налични по делата срещу представителите на ПП-ДБ, но разследващите институции отказват да ги забележат, отбелязват от коалицията.

Те припомнят жалба на Клисурска до съда по мярката ѝ за неотклонение, в която тя казва, че е била притискана да говори срещу Барбутов и Петър Рафаилов, а след отказа ѝ е била привлечена като обвиняема. "От беседите с разследващите стана ясно, че им трябва "свидетел". Когато категорично отказах, ме използваха като трето лице - ей така, за пълнеж, за да формулират обвинението за престъпна група, въпреки че участниците дори не се познават", заявява тя.

Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов, който оттегли публично показанията си по делото срещу Благомир Коцев, разказва, че е бил заплашен лично от Антон Славчев, който му е казал: "Слушам те и те следя, знам и майчиното ти мляко. Ще те затворя за девет месеца, а като излезеш, децата ти няма да те познаят, ако не говориш и не пишеш каквото ти се казва".

След отказа му да подпише лъжливи показания, му било казано, че от това какво ще подпише, зависи дали ще остане свидетел, или ще бъде привлечен като обвиняем.