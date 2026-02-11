Медия без
Шефът на КПК подаде оставка часове преди комисията да бъде закрита

Той чака назначението си за прокурор в Софийска градска прокуратура вече трета година

11 Февр. 2026Обновена
Антон Славчев
БГНЕС
Антон Славчев

Антон Славчев подава оставка като зам.-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Това съобщава Би Ти Ви. Мотивите не са ясни.

Оставката идва само няколко дни, след като депутатите приеха на второ четене закриването на Антикорупционната комисия. Одитните ѝ функции бяха прехвърлени към Сметната палата, а разследващите – към ГДБОП. 

Закриването на КПК, което става чрез промени в закона за Сметната палата, е обнародван във вторник в Държавен вестник. Той ще влезе в сила три дни след публикуването в ДВ. Славчев очевидно е предпочел да подаде оставка часове преди влизането в сила, но тепърва ще става ясно защо.

През април 2018 г. той беше избран от Народното събрание на заместник-председател на комисията. 

След оставката на Сотир Цацаров през 2023 г. той застана начело на органа като изпълняващ функциите председател на мегакомисията КПКОНПИ. След разделянето й на две - КПК и КОНПИ, той ги оглави, без реално да е избиран за поста.

Завършва висшето си образование във военно транспортно училище „Тодор Каблешков“ в София и Великотърновски университет  „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Право“.

Има дългогодишен стаж в системата на МВР. В периода 2008 г. до 2018 г. е служител на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Само преди дни стана ясно, че шефът на Комисията за отнемане на незаконно придобито имуществено (КОНПИ) и на вече закритата Комисия за противодействие на корупцията (КПК) Антон Славчев остава единственият, който вероятно ще изчака изхода от делото във ВАС по неговото назначаване за прокурор в Софийска градска прокуратура. Той обаче може да поиска предварително изпълнение на решението, с което е назначен, както вече направиха няколко човека. Така той ще застане на не по-малко ключово място.

Само оставка може да ни спаси от шефа на КПКОНПИ
Антон Славчев накрая ще се окаже много по-голям играч от предшествениците си в антикорупционната комисия Пламен Георгиев и Сотир Цацаров.
СЕГА
28 Септ. 2024

 

Антон Славчев, КПК, КПКОНПИ

