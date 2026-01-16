Медия без
Парламентарна комисия одобри закриването на КПК

Това ще стане в съответствие със закона, внесен от ГЕРБ

16 Яну. 2026Обновена
Председателят на парламента и депутат от ГЕРБ Рая Назарян
Председателят на парламента и депутат от ГЕРБ Рая Назарян

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси одобри на първо четене закриването на антикорупционната комисия (КПК). Бяха разгледани законопроекти на ДПС-Ново начало, ГЕРБ и ПП-ДБ. 

Надделя законопроектът на герберите, който бе одобрен с гласовете на 11 депутати. Четирима бяха против, а трима се въздържаха. След като комисията се закрие, поддържането на имуществените декларации на висшите държавни служители и контрола върху конфликта на интереси ще бъдат прехвърлени на Сметната палата. Борбата с корупцията ще се извършва от ГДБОП, а с разследването на корупцията по високите етажи на властта ще се захванат следователи.

ПП-ДБ обвиниха ГЕРБ, че са преписали внесения през юли м.г. закон за закриване на КПК на санкционирания за корупция лидер на ДПС-НН Делян Пеевски, който предлагаше функциите на комисията да се прехвърлят към ДАНС и Сметната палата. От обединението заявиха, че и двете предложения противоречат на международните стандарти. Те дадоха пример, че няма как част от функциите на КПК да бъдат преместени в Сметна палата, защото това е в разрез с всички европейски и международни правила за сметните палати. Надежда Йорданова от ПП-ДБ пък обърна внимание, че законопроектът на ДПС-НН не е внесен с предварителна оценка за въздействието, което в разрез с парламентарния правилник.

Законопроектът на ПП-ДБ от септември м.г.  предвиждаше създаването на по-малка комисия, която да се занимава с аналитичните дейности - конфликт на интереси, декларации и превенция на корупцията, докато разследващите функции да преминат към следствието. Според обединението оперативните дела, които в проекта на ГЕРБ преминават към ГДБОП, трябва да преминат през комисия, която да установи има ли компромати, които се използват за шантаж, или има материали, които реално могат да се използват за наказателно преследване. ПП-ДБ предлагат и деполитизиран избор на председатели - да има квота на съдебната власт, президента, квота на парламента.

Според единият от съпредседателите в ПП-ДБ Божидар Божанов КПК е била използвана за натиск върху кметове да припознаят "новото начало" като своята партия. От обединението предложиха, ако законът им бъде одобрен, служителите на КПК да не бъдат преназначени в друг разследващ орган, без първо да преминат проверка на интегритет, защото, когато един орган е бухалка, то има риск и хората в него да са със зависимости. 

В крайна сметка предложението на ПП-ДБ беше отхвърлено с 5 гласа "за", два "против" и 11 "въздържал се". А за предложението на Делян Пеевски гласуваха само двама членове на комисията. 

В началото на заседанието ПП-ДБ настояха да бъде разгледана и декларация, с която ВСС незабавно да избере нов и.ф. главен прокурор, тъй като Борислав Сарафов заема длъжността незаконно повече от половин година. Предложението им беше отхвърлено.

Преди заседанието на комисията в кулоарите на парламента Лена Бориславова заяви, че предстои в края на месеца в България да пристигнат представители на Renew Europe от ЕП, които ще се занимаят с действията на българските правоохранителни органи по делата, свързани с преследване на политически опоненти. "Имам предвид Благомир Коцев, Никола Барбутов и други представители на ПП", заяви Бориславова. Според нея ГЕРБ и ДПС-НН искат закриване на КПК точно сега, за да заметат следите.

