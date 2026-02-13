Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В отсъствието на Антон Славчев НС одобри оставката му от КОНПИ

За това гласуваха 203 депутати от всички парламентарни групи

13 Февр. 2026Обновена
Антон Славчев
Илияна Кирилова
Антон Славчев

Народното събрание прекрати правомощията на Антон Славчев като зам.-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) след подадената от него оставка. Славчев временно ръководеше и Комисията за противодействие на корупцията (КПК), която депутатите наскоро разпуснаха. За оттеглянето му гласуваха 203 депутати от всички парламентарни групи. Един депутат - от АПС, беше против. Въздържали се нямаше.

Самият Славчев не се появи на парламентарното заседание. Снощи стана ясно за оставката му, която е подадена часове преди да влезе в сила законът, с който се закрива оглавяваната от него комисия.

Славчев оглавяваше несъществуващата вече Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) - пост, който той наследи от подалия оставка Сотир Цацаров. Когато КПКОНПИ беше разделена през 2023 г. на два отделни органа - КПК и КОНПИ, той остана да ръководи и двата до избирането на редовни председатели. Това така и не се случи. Междувременно Славчев спечели конкурс за прокурор, което вероятно е и новият му професионален път.

От ПП-ДБ настояваха той да дойде, защото имат въпроси към него за подадената оставка, както и за работата, вършена от КПК под негово ръководство. Ивайло Мирчев от обединението го обвини, че "организира ареста на варненския кмет, караше служители на КПК да притискат свидетели".

Председателят на парламента Рая Назарян твърдеше, че няма нормативен акт, който да изисква участието на Славчев в тази процедура. Заместникът й Костадин Ангелов - депутат от ГЕРБ, като нея, нападна колегите си от ПП-ДБ, че страдат от "раздвояване на личността" - досега искали оставката, сега питали защо се подава.

Божидар Божанов - един от лидерите на ДБ, заяви, че парламентарната практика е при такива случаи подалите оставка да присъстват при обсъждането й. Той нарече Славчев "подизпълнител" на управляващите и ги обвини, че се опитват да го скрият. Назарян се предаде и публично призова шефа на КПК да дойде - но само ако желае. Той така и не дойде.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

КПК, Антон Славчев

Още новини по темата

Шефът на КПК подаде оставка часове преди комисията да бъде закрита
11 Февр. 2026

Коалицията Борисов-Пеевски прати КПК в историята
28 Яну. 2026

Разпарчетосването на КПК е на финалната права
27 Яну. 2026

КПК ще бъде закрита с герберски законопроект
21 Яну. 2026

Парламентарна комисия одобри закриването на КПК

16 Яну. 2026

Прокуратурата пусна КПК да се самопровери за натиск по знакови дела
15 Яну. 2026

ПП-ДБ обвиниха ГЕРБ, че са преписали законопроекта на Пеевски за закриване на КПК
15 Яну. 2026

Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
15 Яну. 2026

ГЕРБ внесе закон за закриване на КПК
14 Яну. 2026

Безхаберието за КПК и главния прокурор коства вече 370 млн. евро
28 Дек. 2025

Днешната буря с Благомир Коцев се оказа в чаша вода
23 Дек. 2025

ПП: Пеевски пак се задейства срещу варненския кмет

18 Дек. 2025

КПК провери кмета на София и не откри несъвместимост
28 Ноем. 2025

Прокуратурата: 7 са арестуваните при акцията около "Историческия парк"
27 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?