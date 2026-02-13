В отсъствието на Антон Славчев НС одобри оставката му от КОНПИ

Народното събрание прекрати правомощията на Антон Славчев като зам.-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) след подадената от него оставка. Славчев временно ръководеше и Комисията за противодействие на корупцията (КПК), която депутатите наскоро разпуснаха . За оттеглянето му гласуваха 203 депутати от всички парламентарни групи. Един депутат - от АПС, беше против. Въздържали се нямаше.

Самият Славчев не се появи на парламентарното заседание. Снощи стана ясно за оставката му, която е подадена часове преди да влезе в сила законът, с който се закрива оглавяваната от него комисия.

Славчев оглавяваше несъществуващата вече Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) - пост, който той наследи от подалия оставка Сотир Цацаров. Когато КПКОНПИ беше разделена през 2023 г. на два отделни органа - КПК и КОНПИ, той остана да ръководи и двата до избирането на редовни председатели. Това така и не се случи. Междувременно Славчев спечели конкурс за прокурор , което вероятно е и новият му професионален път.

От ПП-ДБ настояваха той да дойде, защото имат въпроси към него за подадената оставка, както и за работата, вършена от КПК под негово ръководство. Ивайло Мирчев от обединението го обвини, че "организира ареста на варненския кмет, караше служители на КПК да притискат свидетели".

Председателят на парламента Рая Назарян твърдеше, че няма нормативен акт, който да изисква участието на Славчев в тази процедура. Заместникът й Костадин Ангелов - депутат от ГЕРБ, като нея, нападна колегите си от ПП-ДБ, че страдат от "раздвояване на личността" - досега искали оставката, сега питали защо се подава.

Божидар Божанов - един от лидерите на ДБ, заяви, че парламентарната практика е при такива случаи подалите оставка да присъстват при обсъждането й. Той нарече Славчев "подизпълнител" на управляващите и ги обвини, че се опитват да го скрият. Назарян се предаде и публично призова шефа на КПК да дойде - но само ако желае. Той така и не дойде.