След случая "Петрохан" тръгва проверка как се регистрират "национални агенции"

ПП-ДБ предлагат законова промяна, с която се забранява имитация на държавни органи

Днес, 12:19
Години наред няма проблем да се регистрират всякакви "национални агенции".
В Агенцията по вписванията тръгва проверка как фирми и юридически лица успяват да се регистрират като "национална агенция". Това става ясно от отговори на Министерството на правосъдието на въпроси на "Сега" на какво основание се допуска вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на дружества и НПО, които имат в наименованието си "национална агенция" или други думи и изрази, които оставят впечатление, че става въпрос за държавна институция.

Повод за питането е сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии", свързано с хижа "Петрохан" и обитателите ѝ, които бяха намерени мъртви - трима в началото на миналата седмица и други трима - в неделя.

Министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев е разпоредил проверка на Агенция по вписванията за регистрацията на сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии", гласи отговорът. И допълва, че проверката обхваща както процедурата по регистрация на сдружението, така и справка за други сдружения, фондации и търговски дружества, в наименованието на които присъства словосъчетанието "национална агенция", "агенция за контрол" и сходни наименования, които могат да създадат впечатление, че дейността им се отнася до функции на държавен орган.

Бърза проверка на "Сега" показва, че по ключов израз "национална агенция" в регистъра излизат 27 вписвания, като единствената истинска национална агенция сред тях е НАП. Има вписвания още от 2017 г., т.е. тази практика е от около десетилетие. Останалите са най-разнообразни - домоуправители, за "безопасна охрана", за "събиране на вземания", за "териториално устройство", за "социални дейности". Агенции за контрол, освен злополучната, има още 5.

"След като вчера внесохме проект на решение за предоставяне на всички документи и доклади от ДАНС и прокуратурата на парламента, днес внасяме изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Търговския закон, така че да бъде ясно уредена забраната за използване на имена, които приличат на такива на администрации и държавни органи", коментира Божидар Божанов от ПП-ДБ.

 

