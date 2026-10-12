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От 1 ноември се подават декларации "Живот" за пенсия в чужбина
08 Окт. 2026
Отпада едно от безумията за личните карти с чип
19 Септ. 2026
Ще има кардинални промени в наследяването и придобиването на имоти
21 Авг. 2026
Вече може да се подават молби за личен фалит
03 Авг. 2026
Днес е последен ден за купуване на по-евтин стаж за пенсия
31 Юли 2026
"Активни потребители" алармира за фалшиви слънцезащитни мазила
28 Юли 2026
НАП напомня: Абитуриентите плащат сами здравни вноски
18 Юни 2026
Турция не признава българските безсрочни лични карти
26 Май 2026
Започна издаването и на 10-годишни международни паспорти
07 Май 2026
Текат последни дни за безплатни ваучери за обучение
15 Апр. 2026
МВР променя правилата за колите на починалите
31 Март 2026
Правят се важни промени при шофьорските курсове
10 Март 2026
Падна забраната за технически преглед на кола, ако има неплатени глоби
19 Февр. 2026
Програма отпуска до 51 200 евро за рампи и асансьори
03 Февр. 2026
МВР вдига таксите за паспорти и шофьорски книжки
24 Яну. 2026
МВР прави важни промени за издаване на шофьорски книжки
31 Дек. 2025
Доход от продажба на наследствени имоти не се облага с данък
20 Дек. 2025
НОИ изключва старите е-услуги заради нов портал
11 Дек. 2025
В края на годината изгаря отпускът от 2023 г.
09 Дек. 2025
Заплащането за 31 декември и 2 януари ще е различно
21 Ноем. 2025
Как се гарантира запазената част от наследството
02 Ноем. 2025
Пуснаха ценоразпис на новите глоби за водачи и пешеходци
24 Септ. 2025
Как, кога и защо се учредява право на ползване на имот
25 Юли 2025
Млади хора могат да кандидатстват за 10 000 практики
20 Юни 2025
Съпрузи могат да делят имущество не само при развод, но и по време на брак
05 Юни 2025
Отваря се финансиране за старт в бизнеса и младежи на работа
16 Май 2025
Безплатните ИТ курсове вече ще се водят и онлайн
23 Апр. 2025
Работата на официален празник се заплаща минимум двойно
14 Апр. 2025
Как се обжалва разпореждане за пенсия
08 Апр. 2025
НОИ започва програмата за профилактика и рехабилитация
28 Март 2025
Набират се проекти за хора с увреждания
18 Март 2025
Пуснати са две програми за финансиране на хора с увреждания
04 Февр. 2025
Как братя и сестри наследяват с преживял съпруг
15 Яну. 2025
Как да се отървем от излишните подаръци
07 Яну. 2025
Експерти: Няма безопасно количество алкохол зад волана
27 Дек. 2024
Внимавайте какви свещи купувате за Коледа
18 Дек. 2024
Работата на официален празник се заплаща минимум двойно
12 Дек. 2024
Как може да се атакува завещание
07 Дек. 2024
Фирмите ще получат до 5,8 млн. лв. за обучение на служители
03 Дек. 2024
София предоставя 510 места за подслон на бездомни хора
13 Ноем. 2024
Как развод повлиява децата, жилището, наследяването
04 Ноем. 2024
Таваните на БНБ за жилищните заеми ще засегнат хората с ниски доходи
01 Окт. 2024
Не всички роднини могат да са наследници
29 Септ. 2024
Влязоха в сила нови правила за детските столчета в колите
04 Септ. 2024
За работа на празници се дължи допълнително заплащане
02 Септ. 2024
Все още могат да се вземат безплатни ваучери за обучение
21 Авг. 2024
Ипотеката се заличава чрез специална процедура
31 Юли 2024
Тръгват безплатни курсове по Excel за жени
08 Юли 2024
И при наследяване може да се претендира за по-голям принос
28 Юни 2024
Как да се подготвим за лятното пътуване
17 Юни 2024
МВР въвежда новите лични карти с чип
12 Юни 2024
Вече можем сами да си извадим сертификат за цифрови умения
06 Юни 2024
Тръгва нов голям проект за безплатно обучение с ваучери
27 Май 2024
Кои задължения на наследодател не се поемат от наследник
20 Май 2024
Отпадат декларациите за задължения при сделки с имоти и коли
10 Апр. 2024
Доплащаме подоходния данък с 5% отстъпка до 1 април
19 Март 2024
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ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА:
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ:
Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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