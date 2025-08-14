Спортът по телевизията - 15 август

Макс спорт 2
11:35 Moto GP: ГП на Австрия, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Австрия, тренировка
Евроспорт 2
14:00 Колоездене (жени): Обиколка на Романдия, I етап
15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Чехия, II етап
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, IV етап
21:00 Голф: PGA тур, "BMW Чемпиъншип", II ден
Евроспорт 1
14:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/2-финал, Нийл Робъртсън - Елиът Слесър
20:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/2-финал, Рони О`Съливан - Крис Уейклин
Макс спорт 1
14:00 Голф: Шампионат на Дания, II ден
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал, Андрей Рубльов - Карлос Алкарас
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал, Бен Шелтън - Александър Зверев
Диема спорт
19:00 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Монтана"
21:15 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Славия"
Нова спорт
19:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Гютерсло" - "Унион" (Берлин)
21:45 Футбол: Лига 1, "Рен" - "Олимпик" (Марсилия)
Диема спорт 3
19:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Саарбрюкен" - "Магдебург"
21:45 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Арминия" (Билефелд) - "Вердер" (Бремен)
Диема спорт 2
19:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Зоненхоф" (Гросаспах) - "Байер" (Леверкузен)
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Борнемут"
Макс спорт 4
20:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Райо Валекано"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Овиедо"
Ринг
21:45 Футбол: Купа на лигата на Шотландия, II кръг, "Селтик" - "Фолкърк"
Макс спорт 3
21:45 Футбол: Купа на Италия, I кръг, "Лече" - "Юве Стабия"