Меси изведе "Интер Маями" до първа титла в МЛС

След този мач съотборниците му Жорди Алба и Серхио Бускетс прекратиха кариерите си

Днес, 10:13
Лионел Меси държи шампионския трофей в Мейджър лийг сокър заедно с единия съсобственик на "Интер Маями" Дейвид Бекъм (вдясно), а до тях са другите двама основни акционери - Хосе Мас (вляво) и Хорхе Мас.
ЕПА/БГНЕС
"Интер Маями" е новият шампион в Мейджър лийг сокър (МЛС). Тимът, чийто съсобственик е Дейвид Бекъм, спечели с 3:1 финала срещу "Ванкувър Уайткапс", който се игра в Маями. Суперзвездата и капитан на победителите Лионел Меси не успя да вкара в решаващия мач, но бе в основата на всички голове за тима си.

В 18-ата минута домакините поведоха след автогол на Едиер Окампо, предизвикан от Меси. В 60-ата канадският тим изравни чрез Али Ахмед. В 71-ата минута Родриго де Пол изведе отново "Интер Маями" напред след асистенция на Меси, който подаде и на Тадио Айенде за 3:1 в шестата минута на добавеното време.

Така Лионел Меси записа девет голови паса в плейофите, което е рекорд на МЛС. Аржентинецът има основен принос за първа титла в историята на клуба. През сезона той записа 35 гола и 23 асистенции в 34 мача.

До идването му в "Интер Маями" през юли 2023 г. този отбор не бе печелил нито един трофей. Сега вече има Купата на лигите, титлата за победител в редовния сезон на МЛС, купата за шампион на Източната конференция в МЛС и шампионската титла в МЛС.

За Меси това 13-а шампионска титла след 10 в Испания с "Барселона" и две във Франция с "Пари Сен Жермен". Той има вече общо 48 трофея с богатата си кариера. И това може да не е всичко, тъй като 38-годишният аржентинец наскоро поднови договора си с клуба от Маями до декември 2028 г.

Съотборникът и голям приятел на Меси - Луис Суарес, остана резерва в мача. Други двама футболисти на "Интер Маями" и бивши съиграчи на двамата в "Барселона" - испанците Жорди Алба и Серхио Бускетс, обявиха след триумфа, че слагат край на кариерите си. Цял мач за "Ванкувър Уайткапс" изигра бившият нападател на "Байерн" Томас Мюлер.

